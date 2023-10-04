¿Por qué se debe enseñar a los niños a nombrar correctamente las partes de su cuerpo?

El abuso infantil puede generar consecuencias significativas en la salud tanto física como mental de los niños, cuyos impactos pueden perdurar a lo largo de toda la vida. En entrevista con la especialista en educación sexual, Andrea Torres, en el noticiero "Nosotros, Ustedes y Hechos, con los Ruiz Lara", se habló sobre la importancia de nombrar a las partes del cuerpo de la forma correcta para una mejor comunicación y seguridad para con los pequeños.

Christian Lara, conductora del noticiario, leyó algunos de los mensajes que el público envió en torno al abuso infantil. En dichos mensajes resaltó el caso de una maestra que le comentó a la madre o padre de familia que una niña del mismo grupo que en el que iba a su hijo, el tío de la pequeña, lamía sus genitales, a los que la menor nombraba como "su galletita" mientras señalaba esa parte de su cuerpo, siendo así como la docente entendió la situación.

#DetrásDeCámaras | ¿Cómo puedes darte cuenta de que tu hijo es abusado sexualmente?



La comunicación con ellos es lo más importante pues usan palabras del día a día para decirte lo que les sucede.



🚨 ¡ATENCIÓN!



La #entrevista con @CHRIS_LARA_H y @Roberto_RuizG en @LosRuizLara. pic.twitter.com/xZ6O7HkFvU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 4, 2023

Eliminar tabúes sobre mencionar el nombre correcto de las partes del cuerpo y no ponerles apodos, pues, de acuerdo a la especialista, pues, "los sacamos (en este caso los genitales) del esquema corporal", apunta.

La experta recomienda que de no haber tocado el tema con los pequeños aun cuando ya son adolescentes, pero hay un deseo de modificar esto es muy importante decir: "Mira a mí me educaron muy mal en este tema. (Antes) se usaba poner apodos, pero en realidad estos son los nombres, vamos a nombrarlos bien. (...) Hablar siempre con el nombre correcto: vulva en la mujer, pene y testículos en el hombre".

La comunicación no puede ser la misma con un adolescente que con un niño y para esto Andrea Torres señala que si una madre o padre de familia habló del tema con sus hijos cuando estos eran más pequeños, pues resultará más sencillo cuando estos estén mayores.

"Si no has hablado nada, con una niña de 13 (puedes comenzar con) los peligros en redes sociales, la pornografía. Tú tienes que estar vigilando, a qué sitios entra. Y sobre todo hablar con ellos de que es una maravilla las redes sociales, una maravilla internet, pero hay que saberlo usar porque sí corren peligro".

¿Cómo se ve el abuso infantil con el paso del tiempo?

Los efectos a largo plazo del abuso infantil pueden manifestarse en forma de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, problemas sexuales y abuso de sustancias.

Para muchas víctimas, se rompen las suposiciones fundamentales, las creencias y las expectativas que tienen sobre sí mismas, así como también sobre la intimidad, la seguridad y la capacidad de encontrar sentido en su vida.