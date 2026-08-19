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Brutal accidente termina en tragedia: Hallan sin vida a 23 pacientes que viajaban en autobús de la Secretaría de Salud

Un autobús de la Secretaría de Salud con pacientes hospitalizados chocó contra un camión en Paraná, Brasil; en el accidente 23 personas murieron, incluido el chofer.

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Un autobús de la Secretaría de Salud con pacientes hospitalizados chocó contra un camión en Paraná, Brasil; en el accidente 23 personas murieron, incluido el chofer.|Especial

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

Un accidente entre un autobús de la Secretaría de Salud y un camión dejó al menos 22 personas muertas y cinco heridas durante la madrugada de este miércoles en la carretera BR-373, a la altura del municipio de Ipiranga, en Paraná, Brasil; la mayoría de las víctimas viajaba en el vehículo destinado al traslado de pacientes hacia centros médicos de Curitiba.

El choque ocurrió alrededor de las 04:30 horas en el kilómetro 209 de la carretera, donde ambos vehículos se impactaron de frente; entre las víctimas también se encuentra el conductor del camión, mientras los equipos de emergencia permanecieron en el sitio para atender a los sobrevivientes y realizar las labores de rescate.

¿Qué pasó con el autobús de pacientes en Paraná?

El vehículo de pasajeros pertenecía a la Secretaría de Salud de Imbituva y realizaba un traslado de pacientes hacia diferentes centros médicos de Curitiba cuando ocurrió el accidente.

La fuerza del impacto dejó al autobús prácticamente destruido y al camión fuera de la vía; debido a la magnitud de la emergencia, personal de rescate, ambulancias, bomberos y equipos especializados acudieron al lugar para atender a las víctimas.

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Las primeras investigaciones señalan que el camión habría terminado sobre el carril por donde circulaba el autobús; sin embargo, las autoridades todavía deberán determinar mediante los peritajes qué provocó que el vehículo abandonara su trayectoria y terminara ocasionando el choque frontal.

Operativo provoca cierre carretero en Ipiranga

Después del accidente, la BR-373 permaneció completamente cerrada en el punto donde ocurrió la tragedia; la interrupción de la circulación provocó filas de vehículos y complicaciones para quienes transitaban por esta importante carretera de Paraná.

La empresa concesionaria de la vía informó que movilizó ambulancias, unidades de inspección y grúas para apoyar las labores de emergencia; los trabajos se realizaron junto con elementos de la Policía Rodoviaria Federal, equipos de criminalística, personal médico y bomberos.

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