El acuerdo con Rusia no tiene nada que ver con espionaje a ningún país, aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre el acuerdo de cooperación espacial ruso, que no incluye la instalación del sistema Glonass dentro del país.

El Presidente rechazó en la mañanera que el acuerdo con Rusia tenga como objetivo meterse con algún país, pues recordó que México es neutral en el conflicto en Ucrania, incluso que este acuerdo con Rusia se firmó antes de que iniciara la guerra y se hace con todos los países.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ descartó que México lleve a cabo actividades de espionaje tras la instalación en México del sistema satelital Glonass en cooperación con el Gobierno de Rusia pic.twitter.com/Z8TiuMVcjr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 10, 2022

“Ahora se está haciendo un escándalo se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano de América del Norte”, indicó.

AMLO criticó que este acuerdo con Rusia cause un escándalo aunado con el contexto político de Estados Unidos, ya que en noviembre habrá elecciones, además, aprovechó para llamar de nuevo a la paz con Ucrania.

“Siempre que hay elecciones en cualquier parte del mundo, pues estas cosas se magnifican, se utilizan con propósitos electorales, por eso, yo llamo primero a que se busque un diálogo y se logre la paz”, expresó.

AMLO pide no preocuparse por acuerdo con Rusia

El Presidente indicó pidió que no se metiera a México en asuntos que no le competen y que se continuará con esa postura neutral con el conflicto bélico de Ucrania-Rusia.





“A nosotros que no nos metan en sus asuntos, México tiene una política de neutralidad y lo que queremos es una solución pacífica, como lo establece nuestra Constitución”, dijo.

“No nos preocupemos por eso, no estemos preocupados por algo que tiene que ver con intereses políticos hegemónicos… Nuestra política es no a la guerra, sí a la paz, es de neutralidad, no estamos con ninguna potencia hegemónica del mundo”.

AMLO recordó que México ya presentó un plan para terminar la guerra en Ucrania, como una forma de mostrar su postura de neutralidad y a favor de la paz

“Defendemos nuestra soberanía y por lo mismo no podemos intervenir en la vida política de otra nación y en este caso en particular, hemos actuado de manera neutral y lo seguiremos haciendo, estamos impulsando que haya paz”, concluyó.