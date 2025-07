Senadores de oposición han levantado la voz para señalar una creciente lista de casos de corrupción que, aseguran, involucran directamente al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, conocido como el “Comandante H”. Bermúdez Requena es señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, y la oposición duda seriamente que el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, no estuviera al tanto de sus actividades ilícitas.

Los legisladores opositores enfatizan que el “Comandante H” no es el único implicado en esta red de corrupción. Han detallado una serie de delitos en los que Bermúdez Requena supuestamente incurrió, que abarcan desde negocios ilícitos y muertes, hasta abuso y tráfico de migrantes, huachicoleo y tráfico de drogas. Además, se le vincula con la operación de empresas familiares y la realización de negocios con la refinería de Dos Bocas.

“No es el único responsable este señor, comandante H, hay muchos otros, porque él hizo muchas cosas, negocios, hay muertes, él abusó de migrantes, traficó con ellos, era huachicolero, traficaba droga, tenía empresas familiares, ¿Cree que todo eso no es observable?”, cuestionaron los senadores. La magnitud y la diversidad de los delitos, afirman, hacen increíble que las autoridades superiores desconocieran estas actividades.

Senadores exigen que no haya impunidad y responsabilidad clara a López Hernández

La oposición es tajante en su exigencia: no se debe cobijar con el manto de la impunidad al coordinador de los senadores de Morena, en clara alusión a Adán Augusto López. Los legisladores argumentan que su posición como gobernador del estado en la época de los hechos, y posteriormente como Secretario de Gobernación, le confiere una responsabilidad ineludible.

“Estamos hablando de que fue gobernador del estado en esa época y aparte secretario de gobernación, no es un tema menor, pero lo que nosotros exigimos a la autoridad es que se esclarezca y que se finquen responsabilidades a quien resulte responsable”, declararon.

Los senadores señalaron directamente que López Hernández recibió informes del propio Ejército que advertían sobre la presunta implicación de Hernán Bermúdez, no solo como cómplice, sino como jefe de una importante banda criminal que, según la oposición, entregó Tabasco al crimen organizado. “Por lo visto, no solo hubo abrazos, sino algo más allá de complicidad, me parece que algo tiene que decir”, sentenciaron, haciendo una dura crítica a la estrategia de seguridad implementada en ese periodo.