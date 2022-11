VIDEO: Adolescente es asesinada por su exnovio y exsuegro

En Villa María, República Dominicana, una adolescente de 17 años fue asesinada por su exnovio y su exsuegro; tras una discusión, los hombres hirieron de varias puñaladas y dos disparos a la joven identificada como Rocío Michel Adames.

“Mi hija era una princesa adorada, yo quiero que me hagan justicia, yo no quiero que este quede impune”, indicó Rossana Adames, mamá de Michel.

La adolescente cursaba el tercer grado de bachilleres en República Dominicana y era la hija más pequeña de Rossana.

#Nacionales.- Video captura momento en que William Eligio y su hijo escapan luego de haber asesinado a la joven Michel Rocío Adames, de 17 años, en Villa María, Pantoja. Ambos eran suegro y novio, respectivamente, de la hoy fallecida. #SINFindeSemana pic.twitter.com/0TbrhwjyT7 — Noticias SIN (@SIN24Horas) November 6, 2022

Discusión termina en el asesinato de una adolescente

La mamá de Rocío Michel relató para medios locales, que la adolescente estaba discutiendo con su exnovio, identificado como Luigi Marte. En medio de la pelea, él la hirió con un arma blanca.

Al verse acorralado por las personas que querían defender a la adolescente, el atacante llamó a su padre William Elijo, quien llegó al lugar disparando sin mediar palabras con las personas que se encontraban ahí.

“Yo estoy destrozada, yo nada más vi cuando mi hija cayó, el señor me le disparó, cuando ella estaba en el suelo él se devolvió y me le dio otro tiro, el vino como un loco. Me la mató, la llevamos al médico pero no logramos hacer nada”.

La familia de la adolescente narró que que estaban en una reunió familiar y después llegó el exnovio de Rocío, fue cuando se desató la discusión que terminó con el asesinato de la joven.

“Nosotros la estábamos pasando bastante bien luego se desató un problema que no fue por nosotros. El exnovio llamó al papa y dice me tienen trancado, yo no puedo salir, me quieren matar”, indicó Rosa Idalia, hermana de la víctima.

Tras dejar tirada en el pavimento a Rocío Michell, su exnovio y el exsuegro emprendieron la huida. El momento quedó grabado en videos captados en cámara de seguridad.

La Policía Nacional de República Dominicana persigue de manera activa a un señor identificado como William Eligio apodado Víctor quien está siendo señalado como el asesino de la adolescente de 17 años.