Adulto mayor paga 500 pesos para que platiquen con él; se siente solo

El maestro José de Jesús, un adulto mayor que formó a alumnos de primaria y preparatoria por 52 años. Siempre rodeado de alumnos, hoy, se encuentra totalmente solo. “No se lo deseo a nadie”, dice para Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Existen análisis que señalan que la etapa de adulto mayor es donde suceden una serie de pérdidas que facilitan la aparición del sentimiento de soledad. En México, 16 por ciento de las personas mayores sufre abandono y maltrato. De estos, una quinta parte vive en soledad y olvidados por sus familias.

En 2021, el señor José de Jesús perdió a su esposa. A decir del hombre, nunca pensó que ella falleciera antes que él y es una pérdida que le “destrozó el alma”. Otro aspecto doloroso para su situación es que de sus tres hijas, que viven en la misma ciudad, ninguna lo procura.

“Me dice mi hija ‘te hubieras matado, hombre'; la mayor, la mayor, me ha deseado la muerte. Me ha dicho “mátate, hombre, qué chingados haces viviendo solo. Das lástima”.

El psicólogo Franki Pérez afirma que los adultos mayores empiezan a perder las ganas de hacer las cosas, las ganas de socializar y “comienzan a tener pensamientos de ‘nadie me quiere, no voy a poder y ya no voy a salir adelante’”.

El hombre de tan solo 64 años se confiesa en total depresión y asegura que varios psicólogos lo han tratado, pero que no ha podido “salir” de ese estado. Relata que se encierra en su cuarto él solo y que no tiene con quién platicar y asegura que ha querido matarse, pero no tiene el “valor”, afirma.

“Hace unos días yo le pagué a una prima para que viniera a platicar conmigo. Me dice ‘lo voy a aceptar primo porque necesito dinero’. (le pregunta) ¿cuánto vas a querer? Me dice ‘500 pesos’”. Al cuestionar a su prima sobre cuánto tiempo conversaría con él, esta le respondió que una hora y media o dos horas porque también tiene a sus hijos.

A Jesús le quitaron los dedos de un pie por la diabetes que padece y como puede encara a la vida. Su pensión es lo único que lo sostiene. Y es que hasta ahora en México no existe, como en Inglaterra, un ministerio de la vejez que más allá del tema, económico, que se encargue del bienestar psicológico, físico y emocional del adulto mayor.

¿Cómo ayudar a un adulto mayor que se siente solo?

Los psicólogos revelan que no todo se resuelve medicándolos a veces solo con prestarles unos minutos de atención, sentarse a su lado y escucharlos es suficiente para hacerlos sentir vivos.

La soledad es sentirse solo independientemente de la cantidad de contactos sociales. El aislamiento social es la falta de conexiones sociales y puede causar soledad en algunas personas, mientras que otras pueden sentirse solas sin estar socialmente aisladas.

Aunque es difícil medir el aislamiento social y la soledad de manera precisa, existe una fuerte evidencia de que muchos adultos de 50 años de edad o más están socialmente aislados o se sienten solos en maneras que ponen en riesgo su salud, señalan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)