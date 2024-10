Afectados por huracán “John” temen que otra tormenta colapse edificios dañados en Acapulco

Esta pesadilla no se puede entender, si no es desde el aire. Los habitantes afectados por el paso del huracán “John” en Acapulco, viven con miedo, ya que aseguran que un temblor o una fuerte tormenta, podría colapsar las viviendas que quedaron sensibles.

“La verdad estamos pasando algo muy horrible, no tenemos casa, no tenemos dónde vivir, no tenemos alimentos, dónde cocinar”, dijo Laura Guzmán, afectada por el paso de “John”.

El muro frontal de casi 200 metros de longitud colapsó y seis edificios quedaron volando. “Definitivamente estamos viviendo algo muy terrible. Sabemos que la situación no es muy fácil, pero nosotros, después de “Otis”, a un año de “Otis”, estamos sufriendo otro estrago de esta índole”, dijo Marco Antonio Villegas, afectado por el paso de “John”.

El gran peligro es que la base de este complejo habitacional es tierra sensible. “Si ustedes ven ahí, la arena no es una seguridad para nosotros, porque si siguen las lluvias, como lo dijo la compañera, esto puede tener una catástrofe en esta etapa de la Infonavit”, dijo Marco Antonio Villegas.

No tienen dónde dormir ni vivir

El Ejército mexicano y Protección Civil ya revisaron el terreno. Las 332 personas que habitaban aquí, ninguna puede regresar a casa y es posible que no lo hagan nunca.

“No tienen lugar, a dónde quedarse a dormir. Y lo otro, se está abusando con las rentas, porque no tenemos los recursos económicos de 8 mil a 10 mil pesos”, dijo Marco Antonio.

¿Por qué temen que llegue otra tormenta en Acapulco?

La mayor preocupación de los vecinos es la llegada de más tormentas y que esto reblandezca esta tierra. Han colocado lonas, pero la mayoría cree que esto no va a funcionar.

Un temblor, una tormenta torrencial , podría terminar de colapsar lo que aquí quedó sensible. “Necesitamos apoyo urgente, esto no es para mañana, para la otra semana, no, esto es urgente, somos familias que no tenemos ni dónde dormir”, indicó Laura Guzmán.

Así como ellos, en Acapulco y municipios aledaños hay más familias ubicadas en laderas muy sensibles. Todos ellos representan sitios que hoy son una auténtica bomba de tiempo.