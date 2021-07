Agenda Tokyo 2020: México va por medallas en clavados este 1 de agosto

Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 han dejado dos medallas de bronce para México y este 1 de agosto la agenda incluye actividades que podrían darle más preseas a los atletas nacionales.

Aranza Vázquez ganó un lugar en la final de trampolín de tres metros, luego de ejecutar cinco clavados que le dieron una buena puntuación durante su debut olímpico. La originaria de Baja California se quedó con la cuarta plaza, tras alcanzar 318.60 puntos.

Ahora, Aranza intentará subir al podio de Tokyo 2020 y colgarse una medalla. Su participación será en el Centro Acuático, a las 01:00 horas del centro de México.

Otra final muy esperada como parte de esta agenda es la de gimnasia artística, ya que contará con la participación de Alexa Moreno, quien desea llevarse una presea en la disciplina de salto con caballo.

“En la clasificatoria no estaba tan nerviosa como en Río 2016. En Tokyo 2020 me sentí bien, la experiencia fue mucho mejor de lo que esperaba”, dijo la originaria de Mexicali, Baja California, al Comité Olímpico Mexicano (COM).

La participación de Alexa Moreno, la segunda en la historia del país en avanzar a una final olímpica en gimnasia artística, será este 1 de agosto, a las 03:52 hora del centro de México.

En la final solo tengo que sentirme más cómoda conmigo misma y con el caballo; lo importante es caer bien. Sé lo que tengo que hacer y que mi nivel es alto.

Atletismo podría dar la sorpresa para México en Tokyo 2020. En la <b>agenda</b> de este domingo <b>1 de agosto</b> también habrá atletismo, luego de que Tonatiu López ganara su serie y avanzara a las semifinales de los 800 metros. La cita será a las 06:25 horas, tiempo del centro de México.

Tonatiu se coló a las semifinales al terminar la carrera en 1:46:14 minutos, seguido del belga Eliott Crestan y el polaco Patryuc Dobek. Durante la siguiente etapa se enfrentará a 23 corredores más, entre los que se encuentra un rival muy fuerte, Emmanuel Kipkurui Korir, de Kenia.

La agenda de este domingo incluye otras disciplinas, en las que se espera una destacada participación de los atletas mexicanos, quienes representan con orgullo a nuestro país en Tokyo 2020.



Halterofilia

Aremi Fuentes, la halterofilista chiapaneca participará en la clasificación de los 76 kilogramos femenino, del grupo A, este 1 de agosto a las 05:50 horas.



Lanzamiento de martillo

El mexicano Diego del Real tendrá un lugar en las clasificatorias de esta disciplina, que se realizarán este domingo, para el grupo A será a las 19:00 horas y para el grupo B, a las 20:30 horas.



Vela

A las 00:05 Juan Pérez compite en la carrera 9 de Vela y posteriormente a las 00:33 en la carrera 10.

PRIMERA SESIÓN

