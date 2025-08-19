VIDEO: Agentes de migración en EU abren fuego contra vehículo con migrantes; autoridades responden

Un grupo de agentes de migración en California, Estados Unidos, intentó detener a un migrante, pero en su actuar, dispararon contra el vehículo donde el hombre y su familia iban a bordo. El hecho quedó captado en video y ha generado indignación.

El hecho sucedió en la comunidad de San Bernardino, el domingo 17 de agosto de 2025, cuando sujetos que dijeron ser del CBP, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, les exigieron bajar las ventanas a tres hombres que entregaban herramientas de trabajo

VIDEO: Así reaccionaron agentes de CBP a camioneta con migrantes en San Bernardino

Los sujetos, con chalecos de policía, les cerraron el paso y después accionaron armas de fuego. Martín, uno de los pasajeros en el interior, pensó que las balas atravesarían la ventana trasera y podían impactar a cualquiera de sus ocupantes.

Posteriormente, las fotos divulgadas en internet muestran agujeros de bala en la puerta del pasajero donde estaba sentado el cuñado de Martín.

El conductor, el suegro de Martín, es un migrante indocumentado que posee una casa y un negocio de artículos para fiestas en San Bernardino. Él ha intentado obtener la ciudadanía estadounidense por al menos 20 años, sin éxito. Destacó que no ha cometido delitos.

“(Mi suegro) lleva aquí 23 años. Siempre ha sido un hombre muy trabajador. No hay razón para que no haya obtenido su tarjeta de residencia hace mucho tiempo. Lo ha intentado muchísimas veces. Siempre se la han negado”, aseguró Martín a la cadena local KCAL, afiliada de CNN.

¿Qué dijeron las autoridades de Estados Unidos?

Por su lado, el CBP aseguró que los oficiales abrieron fuego contra el vehículo, después de que el conductor los chocó.

El suegro de Martín condujo de vuelta a su casa y llamó a la policía de San Bernardino. No obstante, los oficiales locales llegaron y observaron que los agentes federales se encontraban afuera de la casa del involucrado. La policía aseguró en un comunicado que no pueden ayudar a los funcionarios federales con la aplicación de leyes de migración, por lo que se fueron del lugar.

“Esto es simplemente una escalada de la campaña de terror de esta administración. Busca asegurar que los inmigrantes tengan tanto miedo de salir a vivir, y estamos aquí para decir basta”, mencionó Javier Hernández, director ejecutivo de la Coalición del Interior para la Justicia de los Inmigrantes.