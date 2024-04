Agua con mal olor en CDMX tiene atemorizados y con problemas de salud a vecinos de la alcaldía Benito Juárez

Vecinos de la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México (CDMX), viven atemorizados por un extraño olor a combustible que proviene del agua de sus viviendas.

El agua huele a gasolina

De acuerdo con los vecinos de la alcaldía Benito Juárez, se percibe un olor como a gasolina. Aunque no es un olor tan fuerte, si se llega percibir. Además, esta situación no solo se da en esta zona, ya que las colonias Nonoalco, Nochebuena, Ciudad de los deportes, Del Valle y Tlacoquemécatl reportan la misma situación.

Los habitantes de estas zonas mencionan que el agua tiene un olor difícil de detectar, ya que no lo conocen, pero al prestarle atención es como gasolina o insecticida.

Al respecto, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) realizó un análisis y concluyó que no hay evidencia de que el agua de la red hidráulica y de las tomas domiciliarias esté contaminada. Además, asegura que el agua de las cisternas y tinacos sí tiene el olor extraño que reportan los vecinos, lo cual estaría asociado al tiempo de almacenamiento y a la falta de limpieza.

No obstante, los vecinos no están de acuerdo con esta respuesta por parte de las autoridades, ya que comentan que no es posible que todos los edificios tengan las cisternas sucias. Asimismo, algunos ya limpiaron.

La alcaldía ya está tomando cartas en el asunto

Por su parte, la alcaldía Benito Juárez acudió a los domicilios y recolectó muestras, las cuales están siendo analizadas en un laboratorio. Mientras tanto, las personas han tenido que comprar garrafones y botellas de agua, pues aseguran que la que sale de las tuberías les ha generado problemas de salud.

Para conocer los resultados del análisis que están realizando los laboratorios particulares como Protección Civil, PEMEX y SACMEX, los vecinos tendrán que esperar una semana aproximadamente.