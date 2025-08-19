Mi Derecho Mi Lugar 2025: Abren fechas para realizar registro extemporáneo a bachillerato

¡Atención, alumnos! El programa Mi Derecho, Mi Lugar 2025 abrió una nueva oportunidad para quienes buscan ingresar al nivel medio superior y no lograron asegurar un lugar en la primera convocatoria.

Esta plataforma, que forma parte de la estrategia “Nadie se queda sin escuela”, permitirá a los aspirantes que no realizaron el registro a tiempo, o no obtuvieron un lugar en instituciones como la UNAM o el IPN, elegir entre diversas opciones educativas disponibles.

Registro extemporáneo de Mi Derecho Mi Lugar: ¿qué día inicia?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que el registro extemporáneo estará disponible del 21 al 28 de agosto de 2025 a través del portal oficial: miderechomilugar.gob.mx

Durante este periodo, los interesados podrán inscribirse en diferentes instituciones de bachillerato y acceder a nuevas escuelas y carreras técnicas.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, #NadieSeQuedaSinEscuela. 👩🏻‍🎓👨🏻‍🎓 El bachillerato #MiDerechoMiLugar abre sus puertas con nuevas escuelas, más carreras y modalidades para que cada joven pueda estudiar lo que le apasiona. 🏫👷🏻‍♀️🩺🔬 pic.twitter.com/c2tAv5uuJc — SEP México (@SEP_mx) August 19, 2025

Para poder registrarse, los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos básicos:



Haber terminado la secundaria.

Contar con el certificado de secundaria o constancia de terminación.

Tener el promedio solicitado por la escuela elegida.

No haber sido asignado en procesos anteriores de Mi Derecho, Mi Lugar.

La SEP informó que las plazas se asignarán bajo el principio de “primero en registrarte, primero en elegir”, por lo que es fundamental realizar el registro lo antes posible para asegurar un lugar, considerando la gran demanda.

Pasos para registrarse en Mi Derecho Mi Lugar

El proceso de registro extemporáneo es completamente digital y consta de varias etapas entre ellas:

Crear un correo electrónico oficial en la plataforma

Los aspirantes deben ingresar al sitio oficial, dar clic en “Generación de correo electrónico ”, donde se solicitarán datos como nombre y fecha de nacimiento.

Una vez creado, se debe guardar el correo y la contraseña, que se utilizarán en los siguientes pasos.

📆 Del 21 al 28 de agosto, regístrate en https://t.co/lIHLfRr0Lc y asegura tu espacio. ¡Porque la educación es tu derecho y #TodosTenemosLugar! ✅ pic.twitter.com/hDCwVD2gdb — SEP México (@SEP_mx) August 19, 2025

Generar el folio de registro

Con el correo electrónico y la contraseña, se accede nuevamente al portal y se completa la información académica, incluyendo CURP y clave de la secundaria cursada. Todos los documentos deben subirse en formato PDF.

Con el folio, la plataforma permitirá buscar y seleccionar las escuelas y carreras técnicas con espacios disponibles para cursar el bachillerato o preparatoria.

Antes de finalizar el registro, se debe revisar que todos los documentos cargados sean correctos, garantizando así la validez del trámite.

¿Cómo consultar los resultados del ECOEMS 2025?

¡Ojo! Los resultados del ECOEMS 2025 ya están disponibles desde las primeras horas del martes 19 de agosto.

Para consultarlos, los aspirantes deben ingresar al sitio oficial de la convocatoria, usando su CURP y folio. Esta consulta permitirá conocer si se obtuvo un lugar en la escuela deseada.

Por otra parte, esta segunda fase incluirá nuevas instituciones y opciones de carrera, ampliando la cobertura para que más estudiantes tengan acceso a la educación media superior en la Ciudad de México y el Estado de México.

Recuerda completar el registro lo antes posible, ya que la asignación se realiza por orden de registro. Ten a la mano todos los documentos en formato digital y revisar cuidadosamente todos los datos.

