Escuchar la voz interna: el avance de chips cerebrales que traducen pensamientos con ayuda de la IA

Por primera vez en la historia, científicos lograron “escuchar” la voz interna de las personas en tiempo real gracias a chips cerebrales e interfaces cerebro-computadora (BCI, por sus siglas en inglés) y con ayuda de la Inteligencia Artificial. Este avance abre una puerta revolucionaria para quienes padecen discapacidades motoras o del habla, pero también plantea retos éticos y culturales.

Los neurocientíficos explican que el monólogo interno y las palabras que emitimos en voz alta nacen de una misma región cerebral y utilizan señales eléctricas muy similares. La diferencia principal es que el pensamiento tiene menor intensidad, como si fuera el mismo canal de audio pero con el “volumen bajo”.

El estudio de Stanford que traduce pensamientos

Un artículo publicado en la revista Cell detalló el trabajo de un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, quienes analizaron los patrones neuronales de cuatro pacientes con electrodos implantados en la corteza motora del habla.

Los participantes repitieron frases en voz alta y también de manera interna, sin mover los músculos. Al comparar los registros, los científicos comprobaron que “pensar en hablar” y hablar en voz alta comparten la misma geometría neuronal, aunque con menor intensidad.

Hablar y pensar comparten la misma geometría neuronal|Revista Cell

Con esta base, entrenaron un modelo de inteligencia artificial capaz de traducir secuencias de fonemas y palabras directamente desde la actividad cerebral. En una prueba piloto, el sistema logró interpretar pensamientos con un 74% de precisión, de manera rápida, estable y sin generar fatiga en los pacientes.

Una herramienta para quienes no pueden hablar

Pensar el habla resulta energéticamente más eficiente que articularla. Hablar implica coordinar más de 100 músculos y parte del sistema respiratorio, lo cual representa un esfuerzo monumental para pacientes con control muscular limitado.

Hasta ahora, los sistemas de apoyo se habían enfocado en movimientos físicos, como modular la garganta o utilizar dispositivos ortopédicos, lo que en muchos casos genera cansancio y frustración. Este nuevo enfoque de decodificar pensamientos directamente podría ser un cambio radical hacia la inclusión de personas con disartria u otros trastornos neuromotores.

La “contraseña mental”: proteger la privacidad del pensamiento

Uno de los aportes más innovadores del estudio fue la creación de una “contraseña mental”. El sistema requiere que el paciente piense en una palabra secreta, conocida solo por él, para que la computadora comience la traducción mental.

Piensan en una palabra secreta para comenzar con la traducción mental|Revista Cell

Este mecanismo funcionó con un 98.75% de efectividad, ofreciendo una capa extra de seguridad para proteger la privacidad de los pensamientos y evitar accesos no autorizados a la mente de los usuarios con implantes cerebrales.

Implicaciones éticas y culturales de los chips cerebrales

Aunque la meta inmediata es mejorar la comunicación de pacientes con discapacidades graves, el avance trae consigo un debate ético inevitable: ¿qué límites deben existir cuando la tecnología puede leer y traducir pensamientos?

Los expertos señalan que será necesario establecer marcos legales, éticos y de privacidad, para evitar que estas herramientas sean mal utilizadas fuera del campo médico.