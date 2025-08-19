La fecha límite para el registro de la Pensión Mujeres Bienestar recibir 3,000 pesos

La Pensión Mujeres del Bienestar, es un programa que busca apoyar a mexicanas entre 60 y 64 años de edad que no cuentan con una jubilación de algún sistema de seguridad social, pero ¿cuándo es la fecha límite para poder registrarse?

Este programa social otorga un apoyo económico de $3 mil pesos bimestrales.

Esta es la fecha límite para registrarse en la Pensión Mujeres Bienestar

¡Qué no se te pase! La fecha límite para poder registrarse en el programa de Pensión Mujeres del Bienestar es el próximo sábado 30 de agosto 2025.

Por lo que tienes hasta ese día para acudir al Módulo del Bienestar más cercano a tu domicilio, registrarte en el programa y recibir el apoyo de 3 mil pesos.

En la #MañaneraDelPueblo de la presidenta @Claudiashein informé los avances en el registro a la #PensiónMujeresBienestar: más de 1.4 millones de mujeres de 60 a 64 años ya se registraron, con una meta de más de 3.2 millones.💜



Si aún no te has registrado, tienes hasta el 30 de… pic.twitter.com/BLqKCitTni — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) August 18, 2025

El registro para la pensión de mujeres de entre 60 a 64 años de edad se realiza por la letra con la que comienza el primer apellido; sin embargo, para el último día de registró, todas las letras podrán registrase.

Requisitos para acceder a la Pensión Mujeres del Bienestar

¡Toma nota! Las mujeres de 60 a 64 años de edad, que estén interesadas en acceder a la pensión, deben contra con la siguiente lista de documentos:



Identificación oficial vigente; pude ser el INE y pasaporte.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio; no mayor a tres meses.

Número de contacto.

Formato Bienestar; este se entrega directamente en el módulo

Para conocer cuál es el Módulo Bienestar más cercano a tu domicilio, lo único que tienes que hacer es ingresar a la página oficial de la Secretaría del Bienestar del programa y revisar cual de ellos está más cercano a ti.

Ahora, en caso de no poder acudir personalmente a estos módulos, puedes solicitar una visita a domicilio a través de la página de la Secretaría del Bienestar.

¿Cuál es el horario de los Módulos del Bienestar?