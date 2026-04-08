Lluvia provoca ‘cascadas’ y encharcamientos en el AICM: Agua cae en Terminal 1 de la CDMX

La lluvia que azota la tarde a la CDMX y el Área Metropolitana sorprendió dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); usuarios reportaron caída de agua en distintos puntos de la Terminal 1, donde el fenómeno se percibió como 'cascadas' que bajaban desde la techumbre en la zona de llegadas nacionales.

El hecho ocurrió este martes 7 de abril, en medio de precipitaciones que se intensificaron en la capital; aunque las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, el propio aeropuerto confirmó el ingreso de agua en esa área específica, señalando que se trata de una zona intervenida por trabajos de remodelación.

¿Qué dijo el AICM sobre el ingreso de agua?

El AICM explicó que la filtración se registró en una techumbre en proceso de intervención ; aclaró que, pese a la presencia de agua, las operaciones no se vieron interrumpidas y los servicios continuaron con normalidad.

🌧️ Reportan "cascadas" en la T1 del AICM, tras la fuerte lluvia de esta tarde en CDMXpic.twitter.com/uqVTNlgrIm — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 7, 2026

Además, indicó que no se reportan afectaciones mayores hasta el momento; personal del aeropuerto trabaja en la corrección inmediata de las instalaciones para evitar nuevos incidentes, mientras se mantienen las actividades en ambas terminales.

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Esta tarde a causa de la lluvia moderada que se registró en la zona nororiente de la Ciudad de México, se presentó el ingreso de aguas pluviales en el área llegadas nacionales de la Terminal 1, específicamente en una techumbre que está siendo intervenida como parte… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) April 7, 2026

Lluvias en CDMX y Edomex complican la tarde

El evento no es aislado; la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla ante el incremento de la lluvia en la ciudad.

El pronóstico señala precipitaciones acompañadas de rachas de viento superiores a los 50 km/h y posible caída de granizo; condiciones que elevan el riesgo de encharcamientos y afectaciones en la movilidad, especialmente en las últimas horas del día.

El periodo de mayor intensidad se ubica entre las 16:30 y las 21:00 horas; durante este lapso, toda la ciudad se encuentra bajo vigilancia por posibles acumulaciones de agua.

¿Qué riesgos se esperan por la lluvia en CDMX?

Las autoridades advierten que la acumulación de agua puede generar corrientes en calles y avenidas; además de encharcamientos que afectan el tránsito y reducen la visibilidad.

En zonas urbanas, este tipo de lluvias también incrementa el riesgo de caída de ramas o estructuras ligeras; por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en traslados.