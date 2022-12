Seis especies de ajolote se exhiben en Toluca ¡Conoce el ajolotario!

Una experiencia subacuática se puede vivir en la ciudad Toluca en este ajolotario, donde a través de un viaje bajo el agua, se busca cuidar, estudiar y preservar a uno de los anfibios endémicos de México: el ajolote.

“Exhibimos seis especies, tres especies acuáticas que son ambystoma mexicanum el ajolote de Xochimilco, ambystoma andersoni o achoque de zacapu y ambystoma dumerilii ajolote de Pátzcuaro estas tres especies son endémicas. En la última parte del recorrido exhibimos tres especies más que pertenecenn al grupo neoténico: ambystoma velasci ajolote del altiplano, ambystoma rivulare o ajolote arroyero y ambystoma granulosum o ajolote de Toluca”, explica el biólogo José Rodolfo Muñón.

Son seis las especies terrestes y acuáticas, la región del Estado de México, Michoacán y Valle de México, las que se exhiben en este lugar a través de peceras que asemejan las condiciones naturales de su hábitat.

“Se tiene cuidado en los espacios, por ejemplo la temperatura procuramos que no sobrepase los 20 grados y no baje de los 10, para eso se colocaron termostatos en los acuarios para poder mantener esa temperatura adecuada. Se le realiza limpieza continua para remover algas y que tenga una mayor visibilidad, que no se observe la suciedad. Se riega el terrario para poder tener a las salamandras siempre humedecidas y a las ranas y puedan hacer sus ciclos de vida de forma correcta”.

En un futuro, esperan poder realizar la reproducción de estos animales.

Con un costo de recuperación de 35 pesos, este espacio esta abierto de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde.