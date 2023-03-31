Tras recuperación de cuerpos en Alausí sube a 17 los muertos por deslave en Ecuador

El deslave en Ecuador ya cobró 17 vidas. Esto de acuerdo al Gobierno del país, que confirmó el aumento de la cifra de muertos tras el descubrimiento de cuerpos durante las tareas de rescate y limpieza en la localidad andina de Alausí. Además, el Gobierno de Ecuador señaló que decenas de lugareños aún seguían desaparecidos.

La Secretaria de Gestión de Riesgos de Ecuador dijo que 72 individuos aún seguían desaparecidos y que otras 37 resultaron heridas tras el deslizamiento.

Tareas de rescate tras deslave en Ecuador

Las tareas de rescate se mantenían activas en la zona de Alausí donde se produjo el deslave con ayuda de maquinaria pesada, informó el Gobierno de Ecuador. Las autoridades ya instalan albergues para atender a la población afectada.

"El ingreso de maquinaria contribuye al trabajo de los equipos de respuesta, con un riguroso control técnico para precautelar la seguridad de los equipos operativos", escribió la oficina de prensa de la presidencia de Ecuador en Twitter.

La Secretaria de Gestión de Riesgos de Ecuador ya había declarado en febrero una alerta amarilla un área de 247 hectáreas en Alausí, incluida una parte donde se produjo el deslave el domingo, ya que había sido identificada como susceptible a movimientos en masa, como deslizamientos o hundimientos.

Por cuarto día consecutivo, se cumplen labores de búsqueda de personas desaparecidas en #Alausí. El ingreso de maquinaria contribuye al trabajo de los equipos de respuesta, con un riguroso control técnico para precautelar la seguridad de los equipos operativos. #CruzadaPorLaGente pic.twitter.com/0k6LLjuXFA — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) March 30, 2023

¿Qué pasó en el deslave de Alausí, Ecuador?

Una gran cantidad de tierra arrasó la noche del domingo 26 de marzo un sector de Alausí, en la provincia de Chimborazo. El desastre natural dejó unas 650 personas damnificadas y 57 viviendas destruidas, según datos oficiales.

Ecuador vive los efectos de fuertes lluvias que han destruido vías, puentes e infraestructura pública y privada en las últimas semanas. El presidente Guillermo Lasso declaró en emergencia a 14 provincias del país a causa del invierno y luego de un fuerte sismo que remeció al país el 18 de marzo.