Deslave en Ecuador deja al menos 16 muertos y siete desaparecidos

Un deslave en una comunidad andina de Ecuador dejó un saldo de al menos 16 muertos y otras 16 personas lesionadas, además de daños en casas y edificios, de acuerdo con las autoridades locales.

El deslizamiento de tierra ocurrió la noche de ayer domingo 26 de marzo de 2023 en la ciudad de Alausí, provincia de Chimborazo. El siniestro dejó afectadas a 500 personas y 163 viviendas, según la Secretaría de Riesgos del país sudamericano.

El deslave en Alausí dejó a 16 fallecidos y siete personas desaparecidas; dependencias del gobierno y la Cruz Roja acudieron a atender la emergencia. |REUTERS/Karen Toro

En un comunicado emitido a las 8:00 horas de hoy 27 de marzo se reportó la desaparición de siete personas y 22 damnificados, así como 150 metros de vía afectada y daños en el 25% de la red de alumbrado público debido al deslave.

El gobierno ecuatoriano emitió un mensaje en el cual aseguró que la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud, bomberos de diversas entidades y la Cruz Roja local acudieron a la zona para atender la emergencia.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia detalla información actualizada de @Riesgos_Ec. pic.twitter.com/Eg0LpIOKxo — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) March 27, 2023

¿Qué dijo Guillermo Lasso sobre el deslave en Alausí?

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, compartió un video en su cuenta de Twitter en el cual refiere que, debido a las condiciones meteorológicas, no ha podido volar en helicóptero a Alausí, la zona afectada por el deslave, mientras que el recorrido por carretera es de hasta cinco horas desde Quito, la capital.

“No obstante, el gobierno está totalmente activo enfocado en la tragedia de Alausí (...) Estamos activos, pero quiero también personalmente hacerme presente en Alausí”, comentó el mandatario ecuatoriano.

Agregó que irá a la región de Machala, según su agenda presidencial para entregar bonos de arrendamiento. Desde esa zona seguirá monitoreando las condiciones meteorológicas de Alausí para evaluar la posibilidad de volar a la comunidad de la emergencia.

El Gobierno está totalmente activo atendiendo a todas las zonas afectadas. #CruzadaPorLaGente pic.twitter.com/c00LdHD5v3 — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 27, 2023

Habitantes habían pedido evaluación de terreno en Alausí

Desde febrero pasado, la Secretaría de Riesgos de Ecuador declaró una alerta amarilla en un área de 247 hectáreas en Alausí, debido a que la identificaron como susceptible a movimientos como deslizamientos o hundimientos.

Juan Gavilanes, habitante de la localidad afectada quien busca a su nieto desaparecido tras el deslave, dijo a la agencia Reuters que pedían que los especialistas estudiaran las condiciones del terreno. “Nos decían que no era necesario y no había evidencia y ahí está la evidencia", afirmó.

Lasso declaró este mes de marzo la emergencia por calamidad pública en 14 provincias del país debido a las condiciones del invierno y por los efectos de un fuerte sismo ocurrido el 18 de marzo pasado.

Con información de Reuters.

