Alpinismo, un deporte donde conformarse no es una opción

Buscar un camino en la vida, vivirla, encontrar aliento en la inmensidad de las cosas y saber que aunque ante el mundo somos pequeños, no hay nada que no pase a tiempo. El alpinismo es buena opción para encontrar ese camino.

“Inicie más o menos a la edad de 8 años, un accidente en 2004 me trae a la montaña, cuando yo me accidento me acuerdo que era para que me hubiera pasado otra cosa, cuando voy a Perú y logro el nevado pisco encuentro la respuesta de porqué tuve que pasar ese accidente para llegar a esa cima”, recuerda Víctor Téllez, alpinista.