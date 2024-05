Altas temperaturas en el país queman cultivos en Veracruz

Los estragos por el calor en México ya comienzan a verse en varios estados, donde los efectos han pegado al comercio. Las altas temperaturas y la intensa radiación solar están afectando gravemente a las frutas, verduras y hortalizas cultivadas en el sur de Veracruz, provocando que muchos de estos productos se quemen y sequen antes de ser cosechados. En los mercados de Coatzacoalcos ya hay escasez de algunos productos.



“Por lo mismo, por el Sol que hay, no hay mercancía, toda la mercancía se está quemando, algo

que no pasaba en otros años. En los diez años que tengo aquí siempre vendo naranja agria, ahorita no hay naranja agria, todo lo ha quemado el Sol. Tengo mis proveedores que han buscado por todos los poblados y lo que me dicen es que el Sol las quemó, están negras y por dentro secas”, relata Concepción López Pereira, comerciante de frutas y verduras.

Escasez de productos por altas temperaturas eleva costos

Las frutas de temporada también están siendo impactadas por este fenómeno. Desde los árboles, los mangos lucen verdes con círculos amarillos, las huayas se ponen oscuras, los cocos, el pepino y tamarindo están secos. Pareciera que el tono de las frutas es por su maduración, pero no es así.

“No quieren así, quieren bonito, pero con el Sol no se puede conservar, así viene, mire como esto, pues así ya no la quieren”, expresa Magdalena, comerciante de frutas y verduras.

En el estado hay escasez de algunos productos y lo que hay disponible, se ha elevado su precio. “Ahorita está en diez, pero es muy poquito, era casi el doble por el mismo precio. El cilantro está en 15 pesos, que es lo que antes valía diez pesos”, cuenta Concepción López.

Vendedores advierten que en las próximas semanas o meses podría haber más escasez de productos porque debido al Sol y los incendios se están perdiendo los cultivos.