Nueva agresión a estudiante: alumna ataca a joven tras romper su noviazgo en Tlaxcala

Luego del ataque dentro del CCH Sur en Coyoacán, Ciudad de México, donde un joven llamado Lex Ashton “N”, de 19 años, atacó con un arma blanca a Jesús Israel “N”, de 16 años, otro caso de violencia dentro de un plantel se registró, pero ahora en Tlaxcala.

Y es que en esta ocasión se dio a conocer una agresión dentro del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (COBAT) Plantel 10, se registró en donde al parecer una alumna agredió a otro estudiante de 17 años de edad.

¿Qué pasó en el COBAT 10 en Tlaxcala? Esto sabemos de la agresión a alumno

De acuerdo con medios locales, la alumna presuntamente lo atacó con un arma punzocortante, en tanto, el caso ya se encuentra en manos de las autoridades.

En un comunicado, el gobierno estatal detalló que un estudiante de 17 años del Plantel 10, en Apizaco, resultó agredido por una alumna, con quien presuntamente había terminado una relación sentimental, hechos que ocurrieron mientras el joven conversaba con una compañera.

Madre de alumno agredido en COBAT 10 denunció el ataque

Las autoridades indicaron que la madre del estudiante presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público de la fiscalía estatal, en tanto, se aseguró que la Dirección General del COBAT mantiene comunicación con ella, a quien se le ha brindado apoyo institucional durante el proceso.

La Policía de Investigación lleva a cabo las diligencias correspondientes, mientras que se espera el dictamen oficial de las autoridades de salud sobre el estado del joven agredido.

Activan protocolos de seguridad tras ataque en COBAT 10

La Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala se pronunció al respecto y activó los protocolos de seguridad tras la agresión al estudiante.

“De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad establecidos, priorizando en todo momento la integridad del alumno y dando aviso a las autoridades competentes. La situación fue atendida con discreción para no entorpecer las investigaciones en curso”, informó.

La agresión en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur (CCH Sur), de acuerdo con las primeras indagatorias, ocurrió alrededor de las 13:00 horas del 22 de septiembre pasado.

Sin embargo, un trabajador administrativo llamado Armando “N”, de 65 años, resultó lesionado al intentar detener al agresor, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

