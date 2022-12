Amber Heard anuncia acuerdo con Johnny Depp por caso de difamación

A través de su cuenta de Instagram, Amber Heard anunció que había llegado a un acuerdo por la demanda de difamación hacia su ex esposo, Johnny Depp, luego del extenso y mediático juicio por el que atravesaron y que se volvió viral en redes sociales a lo largo de 2022.

La actriz estadounidense afirmó haber “perdido la fe” en el sistema de justicia de Estados Unidos y explicó que en el acuerdo alcanzado no existió ningún tipo concesión a los argumentos que plasmó en su defensa legal, pues explicó que finalmente encontró una salida a un tema del que se ha querido alejar desde hace seis años.

“Después de mucha deliberación, tomé una decisión muy difícil de resolver el caso de difamación”, comenzó a describir en el texto publicado en redes sociales. “Es importante para mí decir que nunca elegí esto. Defendí mi verdad y al hacerlo mi vida tal como la conocía fue destruida. La difamación que he enfrentado en las redes sociales es una versión ampliada de las formas en que las mujeres son revictimizadas cuando hablan”, continuó.

TOM BRENNER/REUTERS Amber Heard perdió el juicio por difamación contra Johnny Depp en junio de 2022

Ahora finalmente tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y en términos que puedo aceptar

El 1° de junio de 2022, el jurado dictaminó que Amber Heard había difamado a Johnny Depp en un artículo de carácter opinativo para The Washington Post donde describió la supuesta violencia doméstica que sufrió cuando era pareja del actor, por lo que estaba obligada a pagar 15 millones de dólares como compensación a los daños ocasionados, cifra que reducirá con el acuerdo.

“Tomé está decisión habiendo perdido la fe en el sistema legal americano, donde mi desprotegido testimonio sirvió como alimento para redes sociales y entretenimiento”, agregó Amber Heard en su comunicado, donde también enfatizó que habían pruebas bastas y suficientes para que le dieran la razón; sin embargo, explicó que durante el juicio “la popularidad y el poder importaron más que la razón y debido al proceso”.

Amber Heard afirmó que durante el juicio contra Johnny Depp fue humillada

La actriz de 36 años defendió el no continuar con un nuevo proceso por lo que sufrió a lo largo del último juicio: “Estuve expuesta a un tipo de humillación que simplemente no puedo volver a vivir. Incluso si mi apelación en los EU tiene éxito, el mejor resultado sería un nuevo juicio donde un nuevo jurado tendría que considerar la evidencia nuevamente. Simplemente no puedo pasar por eso por tercera vez”, sentenció la oriunda de Texas.

Heard agradeció a su equipo de defensa y a todas las personas que la apoyaron durante el proceso, por lo que adelantó que iba a continuar con su proceso de sanación respecto al tema y explicó que seguirá usando su voz como el “activo más valioso” en su posesión.