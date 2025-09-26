Una leyenda viviente llegó a la Universidad de la Libertad para compartir su sabiduría y legado con futuros líderes. Es Jane Goodall, la mujer que redefinió nuestro lugar en la naturaleza.

“Tenemos que entender que no solo somos parte del mundo natural, sino que dependemos de él por la comida, el aire, el agua, todo y dependemos de ecosistemas saludables”, expresó Jane Goodall, ambientalista y activista.

Conferencia “Razones para la esperanza” de Jane Goodall

A través de su conferencia Razones para la esperanza, Jane, embajadora y voz del planeta, que encontró en Tanzania el sentido de su vida, habló sobre la importancia de tomar acciones para defender a los seres vivos que habitan en el planeta.

“La cosa más importante que debemos cambiar es que si no trabajamos juntos alrededor del mundo y actuamos ahora mismo para proteger lo que queda de la naturaleza, será demasiado tarde”, expresó.

María Laura Medina de Salinas da la bienvenida a Jane Goodall

María Laura Medina de Salinas, esposa de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, fue la encargada de darle la bienvenida.

“Nos inspira a todos a cuidar nuestro medio ambiente, saber que los animales tienen conciencia, tienen personalidades, me encantó saber cómo ella hizo este camino”, manifestó María Laura Medina de Salinas.

El trabajo de Jane está vivo a través de su fundación que abarca 76 países. Ahora su conocimiento ha dejado una semilla de responsabilidad y esperanza en la Universidad de la Libertad.

