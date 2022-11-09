AMLO revive audio de burlas de Lorenzo Córdova a líder indígena

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sacó el audio revelado del 2015 en el que el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, se burla de la forma en que hablaba un dirigente indígena.

Durante la mañanera de hoy, el mandatario opinó de nuevo sobre la movilización en contra de la Reforma Electoral, programada para el domingo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ pidió a su equipo de comunicación hacer la transcripción de la llamada del presidente del INE, Lorenzo Córdova, que data de 2015 y donde se burla de pueblos indígenas pic.twitter.com/qqmhevVFwv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 9, 2022

En conferencia de prensa, AMLO explicó el motivo por el que tilda de racistas y clasistas a quienes defienden al INE y pidió a su equipo transcribir el audio revelado en mayo de 2015 en el que Lorenzo Córdova se burla de la conversación que mantuvo con un líder indígena.

"Es importante porque se ofenden los muy hipócritas cuando se les dice racistas porque están acostumbrados a la simulación, todo esto tiene qué ventilarse, es muy importante el debate, ¿qué país queremos, vamos a seguir con lo mismo? ¿con las hipocresías, con la discriminación, con el racismo, el clasismo? Esto tiene que ver con nuestra formación y ya no solo nuestra formación, la de las nuevas generaciones", comentó.

¿Qué decía el audio de Lorenzo Córdova que revivió AMLO?

El audio de Lorenzo Córdova se filtró en 2015 y fue un momento incómodo para el consejero presidente del INE.

En el audio se escucha una conversación telefónica entre Lorenzo Córdova y uno de sus colaboradores, Jacobo Molina, en el que se refiere a la forma en que hablaba un líder indígena durante un foro contra la discriminación.

#EnLaMañanera | Por segunda ocasión en la mañanera de este miércoles el presidente @lopezobrador_ difunde la llamada racista del presidente del #INE Lorenzo Córdova pic.twitter.com/XSnTUFf8wI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 9, 2022

Lorenzo Córdova se burla de la forma en que habla su interlocutor, que al parecer no tenía el español como lengua materna, incluso lo comparó con el personaje de cine Llanero Solitario.

“O sea, nada más le faltó decir: yo gran jefe Toro Sentado, líder Gran Nación Chichimeca, no mames, cabrón, está de pánico; pero acabamos muy divertidos o acabamos en el psiquiatra de aquí", se escucha al consejero presidente del INE.

Por la filtración de la conversación, el consejero del INE interpuso una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y acusó que fue un intento de golpear y desprestigiar al órgano electoral.

También ofreció una disculpa a quienes pudo haber ofendido por sus declaraciones a las que calificó como “desafortunadas”.