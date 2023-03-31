AMLO celebra que Guadalupe Taddei Zavala haya sido elegida presidenta del INE por insaculación

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este celebró que la elección por de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, haya sido por insaculación.

"Celebro que se haya llevado a cabo esta elección de los nuevos consejeros, que se haya hecho por sorteo porque había 20 candidatos y quedaron cuatro y fue mediante insaculación, entonces lo veo bien y como lo dije la vez pasada: Había que procurar que no se diera el mismo procedimiento, se cometiera el mismo error, el vicio de repartirse entre los partidos los cargos", aseveró AMLO.

Durante la conferencia matutina, el presidente AMLO expuso el currículum de Guadalupe Taddei Zavala y aseveró que es una mujer íntegra, que fue examinada por una Comisión del Congreso, además recalcó que es producto de un sorteo, "lo más transparente que puede haber".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ celebró que Guadalupe Taddei Zavala se convirtiera en la primera mujer en presidir el #INE pic.twitter.com/TyNzU0BHSI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 31, 2023

Guadalupe Taddei Zavala, elegida como nueva presidenta del INE por insaculación

Cabe recordar que Guadalupe Taddei Zavala fue elegida como presidenta del INE por medio de insaculación durante la madrugada de este 31 de marzo en la sesión de la Cámara de Diputados.

Durante la sesión histórica, fueron elegidos también por el mismo método de insaculación Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences, Arturo Castillo Loza como nuevos consejeros del INE del después de un proceso que fue supervisado por el Comité Técnico de Evaluación (CTE) y que concluyó en esta sesión de la Cámara de Diputados.

Guadalupe Taddei Zavala, nueva presidenta del INE, elegida por insaculación



Guadalupe Taddei Zavala tiene más de tres décadas de experiencia en el campo electoral, ya que se encargó de estos temas en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), además de una carrera amplia en el Instituto Federal Electoral (IFE), INE y el Instituto Electoral de Sonora.

Además del presidente AMLO, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) celebró que por primera vez el INE tenga a una presidenta y deseó lo mejor a Guadalupe Taddei Zavala.