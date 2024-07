AMLO dejará de ser militante de Morena al dejar la Presidencia

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 3 de julio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este dio a conocer más detalles sobre su plan una vez que salga de la Presidencia de la República. Pues como en otras ocasiones, reiteró que se alejará de la vida pública para dedicarse a escribir su libro.

“Cancelo mis redes sociales y me alejo de la vida pública, no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política y me voy a dedicar a escribir, un libro sobre la vida cultural, social, económica, política del México prehispánico y me va a llevar esa investigación tres, cuatro años, no voy a publicar nada, hasta que termine ese libro”, señaló.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó que vaya estar detrás de las decisiones del futuro gobierno que encabezará @Claudiashein https://t.co/IXU5CbAEyf pic.twitter.com/4zpXq6SE4p — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 3, 2024

AMLO dejará de ser militante de Morena

Asimismo, especificó que pedirá licencia del partido que fundó, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por lo que dejará de ser militante del partido guinda.

“No, pues es que ya me voy a jubilar y voy a pedir mi licencia porque ya no voy a participar en ninguna actividad pública política y aprovecho para seguir diciéndole a mucha gente que me quiere como yo a ellos, de que ya no nos vamos a poder encontrar”.

¿Cuándo se fundó Morena?

La autodenominada Cuarta Transformación es el movimiento de izquierda que hoy en día es considerada la primera fuerza política del país. Morena fue reconocido como un partido político por el Instituto Nacional Electoral (INE) el 9 de julio de 2014; sin embargo, su historia se remonta a años anteriores con el actual presidente López Obrador.

Desde el 2 de octubre de 2011, el entonces candidato presidencial constituyó una asociación civil, Morena, primero como un movimiento político y social. El ahora presidente salió del Partido de la Revolución Democrática (PRD) después de las elecciones 2012, cuando ganó el panista Felipe Calderón Hinojosa.

En solo cuatro años, en 2018, tuvo la suficiente fuerza para ganar en los estados de Morelos, Chiapas, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum Pardo, quien será la próxima presidenta del país.