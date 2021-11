¿Cómo fue la ruptura entre AMLO y el PRD? Jesús Zambrano lo revela

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, reveló el momento en que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció sus intenciones de separarse de él y del partido.

En entrevista con Irving Pineda en Esqueletos, Jesús Zambrano recordó que después de las elecciones del 2012, entre junio y agosto tuvo un desayuno con AMLO en un lugar de la colonia Roma en el que el ahora Presidente le anunció sus intenciones de separarse del PRD.

“Me dijo a mí, personalmente: oye Jesús, yo muy reconocido por el hecho de que me haya acompañado el PRD, que tú me acompañaste en toda la campaña, ahora que el tribunal le dio el triunfo a Peña, yo ya decidí buscar el registro de Morena como partido político, me voy ya del PRD”.

Jesús Zambrano explicó que AMLO no dio motivos de su separación y le advirtió que su salida del PRD tendría consecuencias en la izquierda.

AMLO dijo que con el PRD ni a la esquina: Jesús Zambrano

El líder nacional del PRD explicó que el evento de AMLO, en el que anunció que registraría a Morena como partido, comentó que no le debía nada al PRD fue la ruptura.

Jesús Zambrano explicó que desde el 2012 no ha tenido comunicación con AMLO, incluso cuando el PRD le envió una invitación para formar un frente amplio de cara a las elecciones del 2015, en el que el ahora Presidente reviró: “Con el PRD ni a la esquina, voy por mi propia ruta”.

Desde entonces, aseguró Jesús Zambrano, no hay comunicación con Palacio Nacional, aun cuando aseguró que el secretario de Gobernación los iba a buscar.

Zambrano explicó que AMLO jamás expuso los motivos por los cuales se separó del partido.

No he vuelto a hablar con él desde ese desayuno, que fue a finales de agosto. No hay ningún vaso comunicante.

Pese a la ruptura, Jesús Zambrano aseguró que en el PRD habrá alianzas con otros partidos, incluso con la sociedad civil para contender por las elecciones de 2024 y quitarle la Presidencia a Morena .