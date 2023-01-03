AMLO dice que ya mandó carta a Joe Biden sobre temas de reunión

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, informó ya envió la carta a su homólogo estadounidense Joe Biden sobre la agenda bilateral que mantendrá con él lunes 9 de enero y con Justin Trudeau, como parte de la Cumbre de Líderes de América del Norte.

En la mañanera de hoy, AMLO indicó que recibirá a Joe Biden y Justin Trudeau, con quienes también mantendrá con cada uno una reunión.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confirmó que se reunirá con Joe Biden este lunes como parte de la Cumbre de América del Norte pic.twitter.com/DQlkmn2Q2b — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 3, 2023

Sin embargo, AMLO dijo que aún no tiene la agenda definida de la reunión con Joe Biden, aunque recordó que tratará con este tres temas principalmente, aunque se dijo abierto a los temas de la agenda que su homólogo estadounidense tenga en mente.

"Nuestro propósito es decir: nos gustaría —como se dice en las cartas, en los oficios— si para ello no tiene inconveniente, tratar estos temas respetuosamente. Haciendo la aclaración que nosotros estamos desde luego abiertos a atender cualquier tema planteado por el presidente Biden", explicó.

AMLO plantea a Biden y Trudeau integración de América Latina

El presidente López Obrador reiteró que buscará hablar en la reunión con Justin Trudeau y Joe Biden sobre la necesidad de la integración de las economías de América Latina para hacer frente a la economía mundial.

Explicó que América Latina debe unirse, y que de lo contrario quedarán atrás de Asia, una de las regiones que está repuntando.

#EnLaMañanera | Tras elogiar gobierno de Lula da Silva, el presidente @lopezobrador_ se pronunció por toda la unidad del continente Americano pic.twitter.com/ilqkkc8eIW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 3, 2023

"Lo que estamos planteando es la unión de todos los países de América, el sueño de Bolívar, pero considerando a Estados Unidos y Canadá, juntos toda la América, todo el continente americano, eso es lo que estamos planteando, porque consideramos que ya es y sería con más fuerza la región más importante del mundo, tenemos un gran potencial".

"Entonces, que la integración, y esa es la propuesta que nosotros tenemos, no se quede nada más en América del Norte. O sea, ya con el tratado hemos confirmado que funciona la integración, desde luego con respeto a nuestras soberanías, pero funciona el unirnos, el articularnos, pero no quedarnos en eso, sino buscar la unidad de toda América".