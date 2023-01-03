¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 3 de enero

Este 3 de enero se dio a conocer el informe de seguridad nacional, como cada 15 días, en la mañanera de AMLO, además se abordaron otros temas de la política nacional. Este es el resumen de lo que dijo el Presidente en la conferencia.

Reporte de seguridad en enero de 2023

Titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron a conocer en la mañanera de AMLO el avance en tema de seguridad en el que destaca la desarticulación de una banda dedicada a la pesca ilegal, en protección a la vaquita marina, animal en vías de extinción.

También destacan el despliegue de 98 mil 860 elementos de la Sedena, de los cuales 79 mil 802 elementos como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Mientras que la presencia y despliegue de la Guardia Nacional en el país es de 128 mil 233 elementos.

AMLO destaca autonomía tras elección en la SCJN

El Presidente aseguró que la elección de la ministra Norma Piña es muestra de la autonomía que los tres poderes tienen en la Cuarta Transformación, ya que ella siempre ha votado en contra de los proyectos de su gobierno

"Nosotros no imponemos nada en la Corte y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la Presidenta siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido", declaró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ destacó la autonomía de la @SCJN y dijo que su presidenta Norma Lucía Piña no ha apoyado temas que impulsa su #Gobierno pic.twitter.com/TKE0L8Zh7N — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 3, 2023

AMLO se reunirá con Joe Biden el próximo lunes

El presidente López Obrador confirmó que se reunirá con su homólogo estadounidense, Joe Biden, el lunes, como parte de la Cumbre de Líderes de América del Norte, aunque dijo que en días posteriores se dará a conocer de forma detallada su agenda.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confirmó que se reunirá con Joe Biden este lunes como parte de la Cumbre de América del Norte pic.twitter.com/DQlkmn2Q2b — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 3, 2023

AMLO planteará unión de países de América Latina

El presidente López Obrador dijo que ve con buenos ojos la llegada de Lula da Silva a Brasil y que en la reunión con líderes de América del Norte planteará la integración de los países de Latinoamérica para hacer frente a otras regiones del mundo, como la de Medio Oriente o Europa.

#EnLaMañanera | Tras elogiar gobierno de Lula da Silva, el presidente @lopezobrador_ se pronunció por toda la unidad del continente Americano pic.twitter.com/ilqkkc8eIW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 3, 2023

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy martes 3 de enero?

López Obrador habló de diversos temas en la mañanera, como la elección de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de la visita de Joe Biden y Justin Trudeau, a México; estas son las frases más destacables de lo que AMLO dijo en la mañanera de hoy 3 de enero.