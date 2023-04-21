“Ni les contesten el teléfono": AMLO rechaza acuerdo con SCJN sobre Guardia Nacional

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se lanzó nuevamente contra la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de impedir el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) e incluso señaló que rechazó un acuerdo.

“La Corte actuó mal, no les importó el daño que pueden ocasionar al impedir que la Guardia Nacional depende de la Sedena”, dijo AMLO. En ese sentido, recordó que presentará una nueva iniciativa el día de su último informe.

De igual manera, afirmó que, supuestamente, la SCJN buscó al Gobierno de México para hacer un "acuerdo en lo oscurito", el cual criticó e incluso se mostró molesto: “Se arrepintieron mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después... ¡No! Les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad que no, nada de negociación. Esto tiene que ver con la dignidad, nada de acuerdos en los oscurito. Ni les contesten el teléfono, les dije”.

#EnLaMañanera | El Presidente @lopezobrador_ reveló que la presidenta de la #SCJN Norma Piña, buscó negociar la desincorporación de la Guardia Nacional al Ejército pic.twitter.com/ufvdeSBXJi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 21, 2023

SCJN frena pase de Guardia Nacional a la Sedena

La SCJN declaró como inconstitucional el paso de la Guardia Nacional a la Sedena, esto fue según el fundamento por los ministros, de que violaría el artículo 21 de la Constitución Mexicana, pues perdería el carácter de policía civil con el que fue fundada en un principio.

Un día después de esta decisión de la Corte, AMLO afirmó que presentará una nueva iniciativa en su último informe de gobierno. "El día 1 de septiembre presentaré iniciativa de Reforma Constitucional para insistir en que la Guardia Nacional para la Sedena, esperando que se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión que será a finales de septiembre”, señaló AMLO.

Cabe destacar que, después de declarar inconstitucional el paso de la GN a la Sedena, se revierte de manera oficial la iniciativa que había sido aprobada previamente por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores semanas atrás.

