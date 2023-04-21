¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 21 de abril

Esta es la mañanera de AMLO para este viernes 21 de abril de 2023, la cual se llevó a cabo desde Veracruz. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

¿Qué dijo AMLO sobre la venta del avión presidencial a Tayikistán?

"Estamos contentos porque se vendió el ostentoso avión presidencial", aseveró AMLO. Asimismo, señaló que era un avión que no se podía usar en el país porque "debe volar en distancias largas" y el territorio mexicano, en ese avión, se puede recorrer en menos tiempo.

En ese sentido, aseguró que es un avión muy lujoso y que fue adaptado para menos personas, pues las sillas son amplias y cuestionó por qué estas no son de "primera". También mostró fotografías del avión presidencial y señaló que tenía adecuaciones "lujosas".

Afirmó que se hizo un avalúo del avión presidencial junto con Hacienda y se vendió en mil 658 millones, dinero que ya se encuentra en el gobierno de México.

AMLO critica nuevamente la decisión de la SCJN sobre Guardia Nacional y Sedena

El presidente López Obrador volvió a criticar a ministros de la Corte por invalidar pase de Guardia Nacional al Ejército y aseveró: "La Corte actuó mal, no les importó el daño que pueden ocasionar al impedir que la Guardia Nacional depende de la Sedena”. En ese sentido, recordó que presentará una nueva iniciativa el día de su último informe.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ volvió a criticar a ministros de la #SCJN por invalidar pase de Guardia Nacional al Ejército pic.twitter.com/5eCef7A52Y — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 21, 2023

Asimismo, señaló que supuestamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) buscó al Gobierno de México para hacer un "acuerdo en lo oscurito": “Se arrepintieron mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después... ¡No! Les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad que no, nada de negociación. Esto tiene que ver con la dignidad, nada de acuerdos en los oscurito. Ni les contesten el teléfono, les dije”.