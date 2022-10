Aprueban en Comisión de Hacienda dictamen de Ley de Ingresos

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos y de la Federal de Derechos que le permitirá al gobierno federal tener una recaudación de más de 8 billones de pesos el próximo año, que incluye el techo de endeudamiento solicitado por el gobierno federal.

Los dos dictámenes se turnaron a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su discusión y votación en la sesión del próximo jueves, último día que tienen los legisladores para aprobar el paquete de leyes fiscales del próximo año.

Luis Armando Melgar Bravo, el presidente de la Comisión de Hacienda, apunto: “No hay aumento de impuestos , pero efectivamente la ley va a estar buscando que no haya evasión, que no haya elusión fiscal y que efectivamente todo mundo éste en el cumplimiento de sus obligaciones, todas las reservas se acordó que se van a ir al pleno, las reservas, los votos en lo particular, se van a air al pleno, así que tendremos un pleno muy intenso”.

La Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos 2023, se avalaron con el voto mayoritario de Morena, PT y Partido Verde, La oposición voto en contra.

Morena considera que es una ley de ingresos “responsable”.

Morena, en voz su diputado Carol Antonio Altamirano señaló: “Es una Ley de Ingresos responsable con las generaciones futuras, a pesar de las diversas presiones por aumentar el gasto en diversos sectores, se mantiene la política de no sobre endeudar a la hacienda pública. Habrá un déficit manejable, con una propuesta responsable de nuevos financiamientos, y con un nivel estable de la deuda total con respecto al PIB.

El PRI pidió al partido gobernante prudencia para no cometer los mismos errores que en los ingresos de 2022, que llevaron a agotar los fondos de estabilización presupuestaria.

El priista José Francisco Yunes Zorrilla sentencio “Si esta Soberanía hubiese evaluado de manera adecuada los ingresos, compañeros diputados, no se hubiese tenido necesidad de agotar casi 350 mil millones de pesos en los fondos de estabilización. Sepan que al votar esta Ley de Ingresos están votando para el 2023 por un endeudamiento de casi un billón 100 mil millones de pesos. Un billón 10 mil millones de pesos son los que le completan el gasto al próximo año. Eso es lo que tienen en sus manos y en nuestras manos tenemos la posibilidad de corregirlo por el bien de este país”.

Por el PAN, la diputada Patricia Terrazas, alerto “hemos señalado que los ingresos están sobreestimados, si en ese momento era preocupante cuando se estimaba que creceríamos el 3%, pues ahora sería más preocupante 1.6 para este mes de octubre. Los analistas privados estiman que el crecimiento para 2023 va a ser del punto 6, el optimismo nuevamente no cabe”.

Pero en la Comisión de Hacienda no hubo cambios a las estimaciones económicas de crecimiento y del precio de barril de petróleo que prevé el gobierno federal para el próximo, y es que así lo pidió el subsecretario de Ingresos, Gabriel Yorio, en reunión previa con los diputados.

Para el próximo jueves, la Cámara de Diputados someterá a discusión y votación la Ley de Ingreso y la Ley Federal de Derechos 2023.

Las 7 fracciones parlamentarias presentaran reservas en busca de cambios a los dictámenes.

Incluso Morena, PT y Partido Verde alistan por lo menos dos propuestas una relativa a ajustar el IVA en la venta de libros y otra relacionada a los recursos que se otorgaran a municipios de 14 entidades por la regularización de automóviles de procedencia extranjera.