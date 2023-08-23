Al menos 30 detenidos por saqueos en supermercados en Argentina

Las provincias de Mendoza, Córdoba y Neuquén, en Argentina, vivieron saqueos y tumultos frente a supermercados y carnicerías, en movimientos que, según declaran los investigadores, fueron coordinados por grupos de WhatsApp.

Casi una treintena de personas fue detenida en Argentina tras saqueos a locales comerciales el fin de semana en las provincias de Córdoba y Mendoza, hechos que el gobierno calificó como "actos delictivos" que buscan crear confusión en la campaña para las presidenciales de octubre.

Un saqueo parcial a un supermercado en José C. Paz, un popular suburbio a 45 kilómetros de Buenos Aires, se registró la tarde del martes.

Muchos negocios cerraron previamente

La policía dijo que encontraron en la zona muchos otros negocios cerrados por precaución.

Desde el Ministerio de Seguridad de Argentina aseguran que hay una motivación política tras estos ataques.

El municipio de José C. Paz indicó en un comunicado que "los diferentes servicios transcurren con total normalidad", salvo "un hecho vandálico" de "un grupo de personas" en un supermercado.

"Hay detenidos (en las provincias) por la autoridad policial y judicial, y muchos de los organizadores son ciudadanos que tenían antecedentes. No vemos en eso una reacción social sino hechos que merecen todo el peso de la ley", declaró este martes el jefe de Gabinete del gobierno argentino, Agustín Rossi.

Mensajes por redes sociales para realizar saqueos

"Hagamos un grupo piola para empezar a hacer saqueos. Juntémonos todos los barrios (...) a hacer saqueos, solo para giladas de comida. Juntemos unas 50, 100 personas, para darle a los supermercados". Ese habría sido uno de los mensajes que, en un grupo de WhatsApp, encontró la policía mendocina en uno de los celulares de las personas que alcanzó a detener.

Al menos 20 personas fueron detenidas durante la jornada en Córdoba por el saqueo de unos 12 comercios, informó la policía provincial. En Mendoza (oeste), siete personas fueron imputadas.

Menores de edad detenidos

De los 28 detenidos de la provincia mendocina, 17 eran menores de edad, habiendo participado en hechos vandálicos en las localidades de Las Heras, Rivadavia y Guaymallén. El mensaje del "grupo piola" fue encontrado en el teléfono de Leonardo Brian Gil Arce, quien habría organizado la banda que intentó saquear supermercados en Rivadavia. Ahora, se le investiga por "instigación a la violencia".

En la capital se reportó un intento de robo en una tienda la noche del lunes, impedido por acción de los vecinos.

"Son actos delictivos para traer más confusión y generar conflicto. No hay otra cosa, no han sido saqueos, buscan provocar una acción para llamar la atención", dijo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, negó este martes la existencia de saqueos en distintos puntos del país y apuntó duramente contra el precandidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei. "Quieren desestabilizar", denunció la funcionaria. "Las imágenes que están circulando en las redes son falsas, publicadas en cuentas que claramente son seguidores o empleados de Javier Milei", señaló Cerruti por Twitter.

Nada justifica saqueos a la propiedad privada

Desde Juntos por el Cambio, la candidata Patricia Bullrich opinó en la misma red social: "LOS ARGENTINOS PIDEN ORDEN YA. Los intentos de saqueos son el resultado del país roto que nos están dejando. Nada justifica estos ataques a la propiedad privada ni la inacción del Gobierno. Necesitamos orden y ya. No podemos perder más tiempo para darle seguridad a los argentinos".

Argentina atraviesa por una aguda crisis económica, con una inflación de más de 100% anual y una pobreza de 40% de la población.

Los argentinos recuerdan como un episodio traumático los saqueos ocurridos en diciembre de 2001, en medio de la peor crisis económica, social y política que han vivido hasta ahora.

También en 1989, en plena hiperinflación, hubo saqueos generalizados.