Muerte y destrucción en Arkansas; tornado azota la ciudad de Little Rock en Estados Unidos.

El viernes por la noche, un tornado golpeó la ciudad de Little Rock, en Arkansas, Estados Unidos, el fenómeno voló techos y paredes de muchos edificios, volcó vehículos y derribó árboles y líneas eléctricas, según informaron las autoridades.

Las imágenes de drones mostraron los daños masivos causados por el tornado en los vecindarios de Little Rock y en un centro comercial.

Vehículos volcados, edificios sin techo y cientos de heridos dejó a su paso un tornado en Little Rock, #Arkansas, en Estados Unidos.



El servicio meteorológico de ese país emitió alerta de tornados para las 15 millones de personas que viven en la región. @HechosSabado. #Clima pic.twitter.com/5YdMjExmnk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 1, 2023

Una ráfaga de clima primaveral extremo barrió gran parte de los Estados Unidos el viernes, amenazando la parte central de la nación desde Texas hasta los Grandes Lagos con tormentas eléctricas y tornados.

Se informaron dos muertes en Arkansas en Wynne, a unas 100 millas (160 km) al este de Little Rock, dijo el viernes por la noche la gobernadora Sarah Huckabee Sanders.

Una persona murió y más de 50 personas fueron hospitalizadas en North Little Rock, dijo la portavoz del condado de Pulaski, Madeline Roberts, al Washington Post.

Alpha Bah / Taxista:

“Conducir a través del tornado fue realmente una locura porque nunca había visto algo así. Estaba en la carretera viniendo por mi correo a Rodney Parham. Podías escucharlo. Podías oírlo y poner los limpiaparabrisas, como a las cinco, y durante todo el día, ni siquiera había forma de que vieras nada”.

Aunque más de 30 personas fueron trasladadas al hospital en el área de Little Rock, ninguna había muerto hasta el viernes por la noche, dijo el alcalde de Little Rock, Frank Scott Jr., quien agregó que el recuento sigue siendo impreciso.

El clima turbulento ocurrió una semana después de que un enjambre de tormentas eléctricas desató un tornado mortal que devastó la ciudad de Rolling Fork en Mississippi, destruyendo muchas de las 400 casas de la comunidad y matando a 26 personas.

Authorities search for more victims after tornado pummels Arkansas https://t.co/PxneOyuEUa pic.twitter.com/79uOhxsuGk — Reuters (@Reuters) April 1, 2023

Otro tornado causa un muerto y 28 heridos en la la ciudad de Belvidere, en Illinois

Los residentes de la ciudad de Belvidere, Illinois, golpeada por el tornado, calificaron la devastación y el daño en el área como "desgarradores".

En Belvidere, un pueblo ribereño cerca de la frontera con Wisconsin, el tornado dejó una persona muerta y otras 28 heridas.

El estudiante de secundaria Jayson Gallagly dijo: "No tenemos nada que suceda como esto en absoluto en Belvidere. Es una comunidad donde la gente disfruta, es relativamente segura. Y que algo así suceda tan cerca, duele. Estoy con el corazón roto por todos los afectados".

El jefe de bomberos de Belvidere, Shawn Schadle, dijo que unas 260 personas asistían a un concierto en el Teatro Apollo de la ciudad cuando el tornado arrancó el techo.

"Es horrible lo que sucedió. El Teatro Apollo es uno de los lugares patrimoniales de aquí. Y ver el daño es simplemente desgarrador", dijo el representante del estado de Illinois, Dave Vella.