¿Arma nuclear de Rusia puede causar la extinción de la humanidad? Esto dice la Casa Blanca

El gobierno de Estados Unidos confirmó que Rusia está desarrollando un sistema que permitiría bloquear y derribar satélites desde el espacio, pero este aún no ha sido despegado. Sin embargo, la duda más grande entre las agencias de inteligencia es si la nueva ‘arma’, considerada por muchos como “nuclear”, podría o no terminar con la vida en la Tierra.

John Kirby, portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, se pronunció sobre este tema este jueves 15 de febrero y aclaró que el arma que pretende enviar Rusia es preocupante, principalmente porque no existe mucha información al respecto.

La denuncia sobre una posible arma nuclear de Rusia en el espacio surgió tras la declaración de Mike Turner, presidente de la comisión de inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien pidió al presidente Joe Biden informar al respecto sobre esta “grave amenaza a la seguridad nacional”.

¿'Arma’ nuclear de Rusia puede causar la destrucción de la Tierra? Esto dice la Casa Blanca

La Casa Blanca precisó que, hasta el momento, el sistema que enviaría Rusia al espacio no representa una mayor amenaza para la seguridad de la población. Además, indicó que aún está en fase de desarrollo, según los datos preliminares con los que cuenta Estados Unidos.

“En primer lugar, no se ha desplegado una capacidad activa y, aunque la búsqueda de esta capacidad particular por parte de Rusia es preocupante, no existe una amenaza inmediata a la seguridad de nadie... No estamos hablando de un arma que pueda usarse para atacar a seres humanos o causar destrucción física aquí en la Tierra”, expresó John Kirby.

¿Hay armas nucleares en el espacio?

Rusia y Estados Unidos son las mayores potencias nucleares, según informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En conjunto, ambos países suman más del 90% de este tipo de explosivos.

Los dos países incluso cuentan con satélites militares avanzados en órbita alrededor de la Tierra, pero hasta el momento se desconoce si son capaces de desplegar armas nucleares desde el espacio.