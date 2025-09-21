Detienen a José Antonio “N” presunto responsable del choque que provocó la muerte de una familia en Cancún

José Antonio “N” fue detenido luego de ser dado de alta del Hospital General, tras ser señalado como el presunto responsable del choque que dejó siete personas muertas en Cancún, Quintana Roo, entre ellas una familia regiomontana con dos menores de edad.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el hombre enfrentará cargos por homicidio culposo, luego de que presuntamente conducía a exceso de velocidad sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en dirección a Playa del Carmen.

Lo detienen tras el choque que le quitó la vida a una familia en Cancún

Las primeras investigaciones señalan que perdió el control de su camioneta debido al pavimento resbaladizo, lo que provocó que invadiera el carril contrario y se impactara de frente contra otro vehículo en el que viajaba la familia, que regresaba de una boda.

La tragedia, ocurrida en una de las principales vialidades de Cancún, dejó conmocionada a la ciudadanía por la magnitud de las pérdidas humanas.

Autoridades estatales confirmaron que las víctimas eran originarias de Nuevo León y se encontraban de visita en Quintana Roo.

🚨La Fiscalía de Guerrero informó sobre la detención de José Antonio “N”, presunto responsable del accidente ocurrido en el bulevar Luis Donaldo Colosio, en Cancún, que cobró la vida de siete integrantes de una familia originaria de Nuevo León, incluidos dos menores de edad.… pic.twitter.com/GR2DmTK4Wt — INFO7MTY (@info7mty) September 20, 2025

De acuerdo con INFO 7, tras ser atendido por lesiones en un hospital, José Antonio “N” fue custodiado por elementos de Tránsito y, al ser dado de alta, quedó bajo arresto y a disposición del Ministerio Público. Será en las próximas 48 horas cuando se determine su situación legal.

Las autoridades de Quintana Roo reiteraron que continuarán con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y garantizar justicia a las víctimas y sus familias.

¿Qué le paso a la familia que perdió la vida en Cancún?

El pasado martes 16 de septiembre se registró un trágico accidente vial en Cancún, Quintana Roo, que dejó un saldo de siete personas fallecidas.

El percance ocurrió alrededor de las 9:30 horas sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, una de las avenidas principales de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta Mitsubishi L200, en la que viajaban cinco trabajadores de una constructora, circulaba a exceso de velocidad en condiciones de pavimento mojado, lo que habría provocado la pérdida de control y el impacto fatal.

En un principio, las autoridades confirmaron la muerte de cinco personas en el lugar, sin embargo, durante el traslado a hospitales locales, dos más perdieron la vida debido a la gravedad de sus heridas.