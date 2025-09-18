Identifican a familia que murió tras fuerte choque en Cancún; iban de regreso de una boda

El pasado martes 16 de septiembre, se registró un fatal choque sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en Cancún, Quintana Roo, que acabó con la vida de una familia, entre ellos un bebé y un niño de 2 años.

En un principio se tenía contado que eran 5 las víctimas mortales, pero durante su traslado a un hospital, 2 personas más murieron por la gravedad de las heridas.

Accidente automovilístico en Cancún, Quintana Roo deja 7 muertos

El percance ocurrió alrededor de las 9:30 horas, cuando una camioneta Mitsubishi L200, en la que viajaban cinco trabajadores de una constructora, circulaba con exceso de velocidad bajo el pavimento mojado, según reportes policiales.

En algún punto, el conductor derrapó sobre la vialidad, por lo que terminó volcando e invadiendo el carril contrario. En ese momento impactó de frente a una camioneta Toyota Avanza de renta, en la que se trasladaba una familia originaria de Monterrey, Nuevo León.

El choque fue tan violento que ambas unidades quedaron prácticamente destruidas sobre la vía, mientras que algunos de los pasajeros perdieron la vida de inmediato.

¿Quiénes son las víctimas del accidente en Cancún?

De acuerdo con el medio INFO 7, entre las víctimas mortales se encuentra una familia regia que había viajado al Caribe mexicano para asistir a una boda y que planeaba regresar ese mismo día a Monterrey.

En redes sociales se empezó a difundir información sobre las víctimas, quienes serían 5 adultos y dos niños, incluyendo un bebé de apenas dos meses.



Jairo Emmanuel

Martha Elena

Erika Lizeth

Francisco Gabriel S. G, de 2 años

Dandará S. G., de apenas 2 meses.

Más tarde, en hospitales locales, fallecieron:



Francisco Gabriel Simental Ochoa

Agustín Simental Terrazas

Por otra parte, los ocupantes de la camioneta Mitsubishi sobrevivieron al impacto, aunque permanecen hospitalizados en estado delicado.

La Fiscalía de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos contra el chofer del vehículo.

Precauciones al manejar en pavimento mojado tras fuertes lluvias

Los accidentes automovilísticos suelen incrementar en condiciones de lluvia, especialmente porque el pavimento mojado reduce la adherencia de las llantas y provoca que los vehículos derrapen con facilidad.

Por ello, las autoridades de tránsito recomiendan seguir medidas preventivas básicas como:



Reducir la velocidad y respetar los límites marcados en la vía.

Encender las luces para aumentar la visibilidad, incluso de día.

Mantener una distancia considerable con otros vehículos para poder frenar a tiempo.

Revisar periódicamente el estado de las llantas y frenos.

Evitar giros bruscos o cambios repentinos de carril.

Aunque estas medidas no garantizan que un choque no ocurra, sí disminuyen considerablemente las probabilidades de un desenlace fatal como el registrado en Cancún.

