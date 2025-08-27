Apagón en Cancún afecta a vecinos de varias supermanzanas

La noche del lunes 25 de agosto de 2025, un apagón en Cancún, Quintana Roo sorprendió a miles de habitantes, generando reportes constantes en redes sociales por parte de los vecinos. De acuerdo con los usuarios, las fallas comenzaron alrededor de las 9:30 de la noche y se extendieron por varias zonas de la ciudad.

Entre las áreas más afectadas se encuentran la Supermanzana 38, 40, 41 y 107, además de partes de la avenida Andrés Quintana Roo y el fraccionamiento Paseo Kuzamil, al norte de Cancún.

La interrupción del servicio provocó inconformidad en la población, ya que muchas familias tuvieron que pasar la noche sin electricidad y con las dificultades que ello implica en un destino turístico de clima caluroso como Quintana Roo.

Disfruten🚫 | Apagones ⚡️constantes afectan el “paraíso” de Cancún, Quintana Roo



👉Sin aviso previo, la #CFE realiza supuestos mantenimientos que deja a miles de familias a la deriva del terrible calor 🥵



👉El reporte de suspensión de energía eléctrica se dio poco antes de las… pic.twitter.com/QcerV689PN — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) August 26, 2025

Nuevos reportes de apagones en Cancún durante este martes

Aunque el servicio eléctrico fue restablecido en algunas zonas, al corte de las 5:00 de la tarde de este martes 26 de agosto, vecinos de la Supermanzana 45 denunciaron nuevamente problemas con la energía eléctrica.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo un poste de luz comenzó a echar chispas y humo, lo que ocasionó temor entre los habitantes y volvió a generar cortes intermitentes en la zona.

Necesitamos que vengan los bomberos y @CFE_Contigo @CFEmx a la calle Uruapan esquina San Cristal de las Casas en sm45 en Cancún, Quintana Roo@AytoCancun pic.twitter.com/7DCmS3sgiN — Karina Valdes (@kvaldeslopez) August 26, 2025

CFE y los cortes programados en Cancún

En días recientes, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) había informado que se realizarían cortes programados en Cancún debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

De acuerdo con la dependencia, estos ajustes comenzaron desde las 7:00 de la mañana del lunes y podrían extenderse hasta el mediodía del viernes 29 de agosto, lo que implica que varias colonias y fraccionamientos seguirán presentando interrupciones temporales en el servicio.

Los cortes también afectan a la zona continental de Isla Mujeres, lo que ha generado más reclamos entre residentes y comerciantes, quienes temen pérdidas económicas por la falta de electricidad.

El apagón no solo generó molestias en los hogares, sino que también afectó a negocios locales, restaurantes y tiendas de conveniencia que dependen del suministro eléctrico para mantener sus operaciones.

Vecinos de Cancún han solicitado a la CFE ofrecer mayor claridad sobre los horarios de interrupción y acelerar los trabajos de mantenimiento para reducir el impacto en la vida cotidiana.

