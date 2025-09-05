Capturan en Tabasco a implicado en asesinato de tres taxistas de Playa del Carmen

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en coordinación con autoridades federales y estatales, informó que detuvo a Abelsasar “N”, señalado como probable responsable del asesinato de tres taxistas ocurrido el 18 de julio de 2025 en la carretera federal 307, tramo Playa del Carmen – Puerto Morelos.

El operativo se realizó en el municipio de Centla, Tabasco, sobre el tramo Villahermosa – Ciudad del Carmen, a la altura del kilómetro 87. En un punto de control, elementos de seguridad detectaron un vehículo Nissan Sentra blanco sin placas, que circulaba a exceso de velocidad y terminó impactado contra señalamientos viales.

Capturan autoridades en Centla, Tabasco, a una persona relacionada con el homicidio doloso de tres taxistas en Playa del Carmen.



Arresto por drogas y hallazgo de orden de aprehensión

Durante la revisión al vehículo, los agentes encontraron hierba seca con características de marihuana, lo que llevó a detener al conductor por delitos contra la salud en modalidad de posesión simple.

Al verificar su identidad en Plataforma México, se confirmó que Abelsasar “N” tenía una orden de aprehensión vigente por el asesinato de los tres taxistas de Playa del Carmen, quienes fueron hallados con impactos de arma de fuego en julio pasado.

El sospechoso fue trasladado a Quintana Roo, donde, tras pasar por los exámenes médicos correspondientes, quedó a disposición de las autoridades judiciales para definir su situación legal.

Cifras de homicidio en Quintana Roo

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a julio de este año se han registrado 727 homicidios en Quintana Roo, lo que refleja un panorama preocupante de violencia en la entidad. Casos como este refuerzan los operativos interinstitucionales para combatir delitos de alto impacto.

Transportistas de Playa del Carmen y Puerto Morelos, han pedido más presencia policial en las carreteras y un seguimiento puntual a las investigaciones tras el asesinato de sus compañeros. Mientras tanto las autoridades dijeron que continuarán con los operativos para ubicar y detener a otros presuntos responsables de este delito que tiene aterrorizado al gremio.