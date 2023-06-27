Arrestan a otros cuatro involucrados con tráiler donde murieron 53 migrantes en Texas

Funcionarios estadounidenses en Texas arrestaron a cuatro mexicanos bajo sospecha de operar una red de tráfico de personas responsable de la muerte hace un año de 53 migrantes bajo un calor sofocante al interior de un camión, dijo el martes el Departamento de Justicia.

Los cuatro hombres arrestados el lunes en San Antonio, Houston y Marshall, Texas, fueron identificados como Riley Covarrubias-Ponce, de 30 años; Felipe Orduna-Torres, de 28 años; Luis Alberto Rivera-Leal, de 37; y Armando Gonzales-Ortega, de 53 años, según el comunicado.

Funcionarios estadounidenses alegan que los sospechosos, quienes operaban una red que traficaba con migrantes de Guatemala, Honduras y México a Estados Unidos, supervisaban el fatídico viaje que cobró la vida de ocho niños y una mujer embarazada. Los detenidos compartieron rutas, guías, escondites y vehículos, y almacenaron algunos de sus tractores y remolques en un estacionamiento privado en San Antonio, dijeron los fiscales.

El procesamiento formal alega que algunos de los acusados sabían que el aire acondicionado del tráiler estaba averiado y no podía ventilar aire fresco para los migrantes que estaban dentro de la caja.

Los arrestos se conocen tras acusaciones el año pasado de otros cuatro sospechosos relacionados con el caso, incluido el conductor que la policía encontró escondido en la maleza cerca del tráiler abandonado.

"Las acusaciones en el procesamiento son aterradoras. Decenas de hombres, mujeres y niños desesperados y vulnerables confiaron en traficantes que los abandonaron en un tráiler cerrado para perecer en el despiadado verano del sur de Texas", dijo Jaime Esparza, fiscal federal del distrito oeste de Texas, en el comunicado.

.@TheJusticeDept arrestó a 4 sospechosos de la muerte hace un año de 53 migrantes que estaban en un tráiler en San Antonio, TX. 🇺🇸 y 🇲🇽 perseguirán incansablemente las redes criminales que engañan y se aprovechan de migrantes desesperados que buscan una vida mejor.… — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) June 27, 2023

¿Qué pasó con los migrantes que viajaban en el tráiler?

Decenas de migrantes de México, Guatemala y Honduras fueron encontrados en un tráiler con aire acondicionado defectuoso que fue abandonado en las afueras de San Antonio el 27 de junio de 2022, un día en que las temperaturas alcanzaron 39,4 grados centígrados.

Cuando los sospechosos abrieron la puerta después de un viaje de tres horas, encontraron a 48 de los migrantes muertos, incluida la mujer embarazada, alegan los fiscales. Otros 16 fueron llevados a hospitales, cinco de los cuales fallecieron.

Un gran jurado acusó a los cuatro hombres el 7 de junio de una serie de cargos de transporte ilegal que podrían resultar en cadena perpetua si son declarados culpables, dijo la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Texas en un comunicado.

