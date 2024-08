Transformando espacios en CDMX: Los animuros de Marco Antonio, una nueva forma de arte urbano

Con el propósito de darle color a los muros grises, Marco Antonio Cruz es un artista callejero que lleva más de un año dedicándose a transformar espacios de la Ciudad de México (CDMX) con su arte urbano. Entre su amor por los graffitis y por el anime, los “animuros” buscan inspirar a las nuevas generaciones.

Arte Urbano: Una nueva cara de la CDMX

Marco Antonio Cruz lleva más de 18 años pintando graffitis, aunque no fue hasta hace un año que decidió revivir las calles de la CDMX con murales coloridos y compartirlos en TikTok; a pesar de tener daltonismo, este muralista tiene muy en claro que los espacios llamativos pueden ayudar a cambiar el entorno.

Con el proyecto “Animuros”, Marco Antonio busca regenerar el espacio público a través de arte callejero ; no solo para embellecer las calles, sino también para generar un sentido de identidad con la ciudad por la que transitan a diario miles de capitalinos.

“Nació porque tenía ganas de hacer dibujos, me gusta mucho el anime desde que soy pequeño..es complicado porque soy daltónico entonces confundo muchos colores, ya me acostumbre al nombre de los aerosoles y es como me guío”, señaló Marco Antonio.

Desde que inició el proyecto, Marco Antonio Cruz ha plasmado su arte, en al menos 12 paredes de calles y escuelas de la CDMX con figuras como “Sailor Moon”, “Pokemon”, entre otros animes conocidos.

El impacto de los Animuros en las escuelas

Las obras de Marco Antonio han ayudado a fomentar el respeto y la limpieza por los espacios, tal es el caso de una escuela en Chimalhuacán, Estado de México (Edomex).

“En esa escuela tiraban mucha basura…y estaba muy bonita la pared y todo, pero las maestras me pidieron apoyo para ver si con eso no tiraban basura y funcionó…" aseguró Marco Antonio para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Otras de las escuelas donde los docentes y padres de familia dieron su autorización para renovar el aspecto de la institución, es en la Escuela Primaria”Julio Dibella Barragán”, ubicada en la colonia Viaducto Piedad en la CDMX; con la esperanza de darles un buen regreso a clases a decenas de alumnos.

Marco Antonio Cruz fusiona su amor por el graffiti y el anime

El arte urbano como una expresión para combatir la delincuencia

El arte callejero o arte urbano es parte de una manifestación artística que nace en las calles como una forma de expresión social y cultural, en ocasiones considerada como una actividad ilícita.

Sin embargo, investigaciones también han dado cuenta que los murales “ y el graffiti son expresiones que han evidenciado nuevas prácticas del habitar urbano y la apropiación del espacio público en la ciudad sugiriendo encuentros, desencuentros, tensiones, rupturas, coyunturas y posibilidades establecidas de manera particular”.

Por lo que artistas callejeros como Marco Antonio creen que el arte urbano puede llegar a cambiar vidas, especialmente para que los jóvenes no caigan en actividades ilícitas y encuentren otras vías de expresión. De esta forma, él se encarga de poner la pintura y el diseño para que su creatividad y su arte inspire a los próximos artistas.