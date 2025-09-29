¡Tragedia en Edomex! Hombre dispara contra manifestantes en carretera Toluca-Palmillas; hay heridos

¿Levantar la voz, puede costarte la vida? Una manifestación terminó en una balacera en la carretera Toluca-Palmillas, ubicada a la altura de la comunidad Ojo de Agua en Toluca, Estado de México; hay dos jóvenes heridos.

La protesta se realizó el pasado domingo 28 de septiembre, con el fin de exigir más seguridad tras la muerte de un ciclista que fue atropellado en la zona.

#Alerta 🚨 Balacera en la #Toluca-#Palmillas, luego de registrarse un cierre vial por comuneros de la localidad de Ojo de Agua un hombre abrió fuego contra los manifestantes. #AztecaNoticias #EstadoDeMéxico #Seguridad pic.twitter.com/9Bq3gcdqoc — TV Azteca Edomex (@AztecaEdoMex) September 29, 2025

Balacera en carretera de Toluca deja dos jóvenes heridos

Decenas de habitantes de la comunidad Ojo de Agua, bloquearon el tramo carretero para que sus peticiones fueran escuchadas, lo que provocó un caos vial en la Toluca-Palmillas.

Sin embargo, un automovilista cansado de la situación, tomó un arma de fuego para disparar en contra de los manifestantes en al menos siete ocasiones.

La balacera dejó un saldo de dos jóvenes lesionados, cuyo estado de salud se reporta como reservado. Se desconoce las identidades de las víctimas.

Alzar la voz en las calles puede costarte la vida



En la carretera Toluca-Palmillas, un automovilista frenó una protesta a balazos: disparó siete veces contra habitantes que exigían justicia por un ciclista atropellado. Dos jóvenes quedaron heridos de gravedad y el agresor ya… pic.twitter.com/9b5Sph8wQc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 29, 2025

Capturan a presunto agresor; vecinos exigen mayores medidas de seguridad

Tras el ataque en Toluca, autoridades implementaron un operativo que permitió la detención del presunto agresor, quien ya fue dispuesto a disposición de las autoridades para definir su situación legal.

Vecinos de la zona, mantienen su exigencia de mayor vigilancia, así como de mejores medidas de seguridad en la carretera Toluca-Palmillas en el Estado de México, esto con la finalidad de evitar nuevas tragedias.

