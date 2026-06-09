¡Perra indignación! Asalto a veterinaria en Puebla; ladrones se llevan carteras y una camioneta

En Puebla, una veterinaria que atiende a mascotas resultó el escenario de un violento asalto a mano armada, donde incluso dos personas fueron golpeadas por los delincuentes.

Qué pasó en la veterinaria Petlove Silver Can de Puebla

El crimen ocurrió en la veterinaria Petlove Silver Can, en la colonia Jardines de San Manuel, en la capital poblana, durante la noche del viernes 5 de junio de 2026. Dos sujetos entraron al local y preguntaron por un bulto de croquetas. Posteriormente, concretaron su atraco.

¿Cómo operaron los asaltantes en el robo a la veterinaria?

Los asaltantes amagaron a empleados, así como a clientes, y los obligaron a tirarse al piso; también propinaron golpes a dos personas: un cliente que estaba acompañado por su hijo. Posteriormente, los obligaron a entrar al baño mientras cometían el robo.

Los ladrones se llevaron teléfonos, carteras, mochilas y las llaves de una camioneta modelo 2024, propiedad de una de las víctimas. Hasta el momento, nada se sabe sobre la identidad o la detención de los responsables.

Los dueños de la veterinaria Petlove Silver Can agradecieron el apoyo de las personas de la región. El local anunció en su perfil de Facebook que cerró al menos el sábado 6 de junio después del asalto. El lunes 8 de junio retomaron el servicio al público en sus horarios habituales.

¿Qué pasó con Albín, el gato desaparecido durante el asalto a veterinaria de Puebla?

En el atraco, un gato que responde al gato llamado Albín desapareció después del asalto. La mascota color gris atigrado de alrededor de 4 años de edad huyó poco después de lo sucedido.

Albín se asustó y después salió corriendo. La Fundación Patitas Enlodadas compartió una fotografía de un gato similar al extraviado. Días después, la misma organización confirmó que el gato fue encontrado sano y salvo.

