Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a cuatro hombres presuntamente implicados en asaltos a estudiantes en la zona de Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán.

Los oficiales dieron con los probables responsables luego de trabajos de investigación y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dos de los detenidos cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario.

Ladrones en CU eran investigados por dos asaltos anteriores

Las autoridades buscaban a los ladrones tras dos robos a transeúntes, uno de ellos ocurrido el día 28 de agosto en las inmediaciones de una institución de nivel superior, ubicada en la colonia Ciudad Universitaria, donde dos estudiantes fueron despojados de sus dispositivos móviles.

El segundo caso ocurrió el 3 de septiembre sobre avenida Insurgentes, en la colonia Insurgentes Cuicuilco, donde a cinco alumnos de un colegio de nivel medio superior, les robaron sus pertenencias.

Desde venta de drogas hasta autos desvalijados: Actriz evidencia inseguridad en la UNAM

Detienen a cuatro tras robo a joven en Ciudad Universitaria

Oficiales de la SSC de CDMX se desplegaron en la zona e implementaron vigilancias fijas y móviles en las cercanías de las instituciones educativas.

Al realizar un recorrido de vigilancia, sobre la avenida Insurgentes, personal de vigilancia solicitó su apoyo y refirió que cuatro sujetos asaltaron a una joven y se dieron a la fuga a bordo de un automóvil azul marino, con placas de circulación del Estado de México.

Metros adelante, los oficiales ubicaron un vehículo referido, lo alcanzaron y detuvieron a los posibles responsables de 51, 36, 33 y 28 años de edad.

Recuperan mochila, computadoras y celulares tras asalto en CU

Los posibles implicados fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Tras hacerles una revisión preventiva, les hallaron:



Un arma de fuego corta con cargador

Tres cartuchos útiles

45 bolsitas con aparente marihuana

48 dosis de posible crystal

Dos computadoras portátiles

Siete teléfonos celulares

Dos bolsos tipo cangurera

Cuatro mochilas

Dinero en efectivo

Gorras con diferentes logotipos

Uno de los posibles implicados presentaba una contusión y escoriaciones en el rostro, por lo que fue atendido por un médico legista, sin requerir traslado a un hospital. Asimismo, se pudo conocer que dos de los sujetos cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario de la CMDX, el de 51 años tiene dos por robo en diferentes modalidades, en los años 2006 y 2007; el de 33 con uno por robo calificado en 2025.

