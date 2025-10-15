Cae arsenal del CJNG en Jaltemba Nayarit: fusiles, granadas y miles de cartuchos
Aseguran arsenal del CJNG en Jaltemba, Nayarit. Fuerzas federales de seguridad localizaron en un inmueble 87 fusiles, dos ametralladoras, más de 42 mil cartuchos útiles, mil 470 cargadores útiles, 43 granadas, así como aproximadamente 4.5 kilogramos de probable marihuana, 129 cubetas con “ponchallantas”, 175 chalecos y 110 porta cargadores.