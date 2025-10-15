Logo InklusionSitio accesible
Cae arsenal del CJNG en Jaltemba Nayarit: fusiles, granadas y miles de cartuchos

Fuerzas federales aseguran arsenal del CJNG en Jaltemba, Nayarit: 87 fusiles, granadas, miles de cartuchos, marihuana y ponchallantas incautados.

Aseguran arsenal del CJNG en Jaltemba, Nayarit: fusiles, granadas y miles de cartuchos incautados
Aseguran arsenal del CJNG en Jaltemba, Nayarit: fusiles, granadas y miles de cartuchos incautados|Especial
Escrito por: Alejandra Gómez

Con información de: Ricardo Torres

Aseguran arsenal del CJNG en Jaltemba, Nayarit. Fuerzas federales de seguridad localizaron en un inmueble 87 fusiles, dos ametralladoras, más de 42 mil cartuchos útiles, mil 470 cargadores útiles, 43 granadas, así como aproximadamente 4.5 kilogramos de probable marihuana, 129 cubetas con “ponchallantas”, 175 chalecos y 110 porta cargadores.

