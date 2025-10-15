Fuerte sismo sacude Chile: así se sintió el temblor hoy 15 de octubre | VIDEO

Un sismo de magnitud 5.5 sacudió la zona norte de Chile durante la mañana de este miércoles 15 de octubre de 2025, generando preocupación entre los habitantes de la Región de Coquimbo.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 08:43 (hora local) y tuvo su epicentro 18 kilómetros al noroeste de Punitaqui, con una profundidad de 49 kilómetros.

REVISADO ⚠️ | Un sismo de magnitud 5.5 (Mww) ocurrió a las 08:43:39 horas del día de hoy, miércoles 15 de octubre de 2025, a 18 km al noroeste de Punitaqui (región de Coquimbo), con una profundidad de 49 kilómetros (Fuente: #CSN).



Punitaqui: V

Horcón Bajo: V*

Papudo: V*

Illapel:… pic.twitter.com/pHqZiybUAo — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 15, 2025

¿Dónde se sintió el temblor en Chile?

Chile sismo 2025: el súbito movimiento de la tierra fue percibido con fuerza en las comunas de Ovalle, Monte Patria, Illapel y Combarbalá, además de reportes desde las regiones de La Serena y Coquimbo, donde muchos residentes informaron haber sentido un temblor de moderada intensidad.

Hasta el momento, no se reportan víctimas ni personas lesionadas; tampoco daños a la infraestructura, según lo confirmó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) de Chile. Equipos de emergencia continúan monitoreando posibles afectaciones en caminos rurales y líneas eléctricas luego del temblor en Chile.

#Ahora Se registra #sismo en la Región de Coquimbo. Se inicia monitoreo con Red de Informantes Mercalli. pic.twitter.com/vkA8Sly94N — SENAPRED (@Senapred) October 15, 2025

¿Alerta de tsunami por sismo en Chile?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que el sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas chilenas, descartando así cualquier riesgo para las zonas costeras de la Región de Coquimbo.

Chile, uno de los países más sísmicos del mundo

Chile se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo. En lo que va del año, el CSN ha registrado más de 8 mil eventos sísmicos, la mayoría de baja magnitud, aunque algunos, como el de hoy, se sintieron con claridad en varias ciudades.

#MuchoGustoMEGA | 🔴 Un fuerte temblor 5,6 afectó a la zona central y al norte de Chile, cuyo epicentro se ubicó en la Región de Coquimbo pic.twitter.com/3F6kvinweA — ¡Mucho Gusto! (@MuchoGustoMEGA) October 15, 2025

Expertos del Centro Sismológico Nacional de Chile recuerdan la importancia de mantener planes de emergencia y mochilas de seguridad ante cualquier eventualidad, especialmente en regiones con alta recurrencia sísmica como Coquimbo, Atacama y Valparaíso.

Aunque el movimiento no provocó daños graves, el evento recuerda lo fundamental que es estar preparados y actuar con calma en un país donde los sismos son parte del día a día.