Protesta frente al Hospital General deja daños y caos vehicular | Mientras Dormía

Un grupo de personas se manifestó la noche del martes 14 de octubre de 2025 afuera del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, ubicado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México (CDMX). La protesta sucedió en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y la calle Doctor Pasteur, lugar donde los manifestantes realizaron destrozos y pintas en la fachada del hospital.

Durante la manifestación, las inconformes rompieron vidrios, destruyeron una parte de la barda perimetral y prendieron fuego a un puesto que estaba sobre la banqueta, lo que generó un ambiente de tensión en la zona.

La denuncia: Negligencia médica en el Hospital General de México

Según denunciaron las manifestantes, una de sus compañeras, quien había sido internada previamente en el Hospital Rubén Leñero, fue trasladada al Hospital General, pero no estaba recibiendo la atención médica adecuada.

“(La protesta es por) la negligencia y omisiones por parte del Hospital General para poder atender a una compañera que actualmente tiene una infección severa en los tejidos blandos”, declaró Victoria Sámano, una de las inconformes, a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Añadió que su compañera estaba en un pasillo sin ser atendida y que el personal del hospital les argumentaba “que no tienen recursos, que hay poco personal, que hay saturación en este hospital y un montón de excusas”.

#MientrasDormía | Manifestantes incendian puesto en #HospitalGeneral por falta de atención



Un grupo de manifestantes incendió un puesto ambulante, rompió vidrios y destrozó parte del Hospital General de México "Dr. Liceaga" para exigir atención para una compañera.



La… pic.twitter.com/70ZNsIgSrO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 15, 2025

El derecho a la salud: La problemática de atención en hospitales de CDMX

Entre consignas y pancartas, los participantes exigieron una solución urgente al personal médico y a las autoridades correspondientes. La protesta duró varios minutos, en los que lanzaron reclamos y denunciaron la falta de respuesta adecuada ante su demanda.

“Es lamentable que tengamos que pasar esto, solamente para poder atendernos y acceder a un derecho tan indispensable como lo es la salud”, mencionó Victoria Sámano.

Alrededor de la medianoche, el grupo decidió dispersarse y retirarse del lugar. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni lesionadas tras los disturbios generados durante la manifestación.

Incidente vial: Choque múltiple causa cierre de Avenida Revolución en Mixcoac

En otro evento que generó problemas de movilidad, un conductor resultó herido luego de un choque múltiple en la colonia Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez. El accidente ocurrió en el cruce de Revolución y Castañeda cuando un auto se quedó debajo de un camión de transporte público tras una colisión.

#CDMX | Choque múltiple: Cierran Avenida Revolución por auto bajo camión ⚠️



Un camión de transporte público, un auto y otro vehículo se vieron involucrados en un fuerte accidente en Revolución y Castañeda.



El conductor del auto pequeño resultó herido, pero se salvó de una… pic.twitter.com/ZfiL0Dw7Ox — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 15, 2025

El incidente también involucró un tercer vehículo que impactó por detrás. Servicios de emergencia trabajaron en el sitio, mientras que la avenida Revolución, en la parte baja, tuvo que ser cerrada para el tránsito proveniente del metro Mixcoac hacia Barranca del Muerto.

