Así amanece el precio de la gasolina hoy 15 de octubre en México: magna y premium sorprenden con sus costos

¿Subió o bajó el costo del combustible HOY? El precio de la gasolina en México volvió a moverse este 15 de octubre y sorprendió a más de un automovilista. Tanto la Magna como la Premium registraron variaciones que impactan directamente el bolsillo, sobre todo en los estados con mayor tránsito como en la CDMX, Edomex, Guadalajara o Nuevo León.

Si planeas llenar el tanque hoy, revisa cómo amanecieron los precios oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Aquí podrás conocer cuánto cuesta el litro de Magna y Premium en tu región y comparar si tu gasolinera respeta el costo máximo autorizado.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.41 pesos



precio por litro: 23.41 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.82 pesos



por litro: 25.82 pesos Diésel precio por litro: 26.12 pesos

Precio del gas natural vehicular 15 de octubre 2025

Mínimo por litro : 10.99 pesos



: 10.99 pesos Promedio por litro : 12.58 pesos



: 12.58 pesos Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 15 de octubre 2025

Gasolina Regular : 23.48 pesos



: 23.48 pesos Precio de gasolina Premium : 25.59 pesos



: 25.59 pesos Diésel costo por litro: 25.80 pesos

¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex hoy 15 de octubre 2025?

Gasolina Regular : 23.60 pesos



: 23.60 pesos Precio de gasolina Premium : 25.27 pesos



: 25.27 pesos Diésel costo por litro: 25.69 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 15 de octubre 2025

Gasolina Regular : 23.84 pesos



: 23.84 pesos Precio de gasolina Premium : 26.30 pesos



: 26.30 pesos Diésel costo por litro: 26.15 pesos

Costo combustible hoy 14 de octubre 2025 en NL

Gasolina Regular : 23.41 pesos



: 23.41 pesos Precio de gasolina Premium : 27.09 pesos



: 27.09 pesos Diésel costo por litro: 25.75 pesos

¿En qué lugar se más barata la gasonina hoy?

El precio de la gasolina hoy, 15 de octubre de 2025, refleja los ajustes reportados por los permisionarios ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que supervisa el cumplimiento de los costos oficiales. Estos valores son clave para los automovilistas, ya que marcan la diferencia al momento de llenar el tanque.

En Cárdenas, Tabasco, el litro de gasolina Magna se mantiene entre los más baratos del país, con un promedio de 23.29 pesos, mientras que en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, los conductores enfrentan uno de los precios más altos, alcanzando hasta 27.59 pesos por litro, según el último reporte energético.