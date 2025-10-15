Hallan cuerpo de hombre suspendido dentro de un domicilio en la Zona Metropolitana de Guadalajara; estaba maniatado

La región de Jalisco experimentó una noche y madrugada marcada por múltiples incidentes de seguridad y emergencias, incluyendo un homicidio a balazos en Teocaltiche, el hallazgo de un cuerpo en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Ejecutado a balazos en Teocaltiche

Una intensa movilización policial se desató en el municipio de Teocaltiche tras una alerta ciudadana. A través del número de emergencias 911, se reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Revolución y Justo Sierra, en la colonia El Tanque.

Al arribo de los elementos de la policía municipal y estatal, se confirmó el hallazgo de un hombre tendido sobre el arroyo vehicular. Los paramédicos que acudieron al sitio solo pudieron confirmar su deceso. La víctima presentaba al menos cinco impactos de arma de fuego, presumiblemente de grueso calibre.

Las autoridades no lograron recabar información sobre los agresores debido a la ausencia de testigos. La Fiscalía del Estado de Jalisco asumió la investigación para esclarecer este nuevo caso de violencia en la región.

Hallazgo de un hombre sin vida en el Barrio de Analco

En el municipio de Guadalajara, personal de un estacionamiento ubicado en la calle Fortunato Arce y 20 de Noviembre, en el Barrio de Analco, detectó a un hombre inconsciente en el exterior del establecimiento.

Tras el llamado a los servicios de emergencia, paramédicos corroboraron que el individuo, de aproximadamente 40 a 45 años y en aparente situación de calle, llevaba varias horas de haber fallecido.

Aunque la víctima presentaba un golpe a la altura del rostro, serán las investigaciones de la Fiscalía del Estado y el dictamen de la autopsia de ley quienes determinen la causa exacta del deceso. La zona fue acordonada mientras peritos forenses realizaban las diligencias correspondientes.

Localizan cuerpo maniatado y suspendido en Tlaquepaque

En San Pedro Tlaquepaque, un reporte de persona inconsciente en una vivienda, en el cruce de Miguel Borja y Santa Rita, colonia Nueva Santa María, derivó en el hallazgo de un cuerpo que levantó sospechas en las autoridades.

Elementos municipales localizaron al interior del domicilio a un hombre de unos 30 años, el cual se encontraba suspendido y ya presentaba una evolución cadavérica de aproximadamente una semana.

Si bien la escena apuntaba a un suicidio, la policía solicitó la intervención ministerial, ya que la víctima tenía las manos atadas a la altura de la espalda. Este hecho inusual sugiere un posible homicidio, por lo que la Fiscalía de Jalisco inició una investigación, y el cuerpo fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

Vehículo incendiado en Periférico Sur

Finalmente, en otro punto de San Pedro Tlaquepaque, una falla mecánica provocó un incidente vial que, afortunadamente, no dejó lesionados. Elementos de la policía que realizaban un recorrido de vigilancia sobre el Periférico Sur, a la altura de Vía Manzanillo en la colonia La Llave, auxiliaron a dos hombres que viajaban en un vehículo que comenzó a arder en llamas.

Los oficiales resguardaron de inmediato a los tripulantes. A la llegada de Bomberos Municipales, el fuego, que consumió la unidad en su totalidad, fue sofocado con rapidez. La oportuna intervención policial evitó que los dos ocupantes resultaran heridos. Debido a este siniestro, uno de los carriles centrales del Periférico Sur tuvo que ser cerrado temporalmente a la circulación.

