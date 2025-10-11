Tormenta tropical “Raymond” impactará México: clima y estados afectados

El clima en México registrará cambios significativos este fin de semana con la llegada de la tormenta tropical “Raymond”, que se aproximará al país.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que haya lluvias intensas. Consulta aquí el reporte climatológico en México para este sábado 11 de octubre y tomes tus precauciones en caso de que contemples salir de casa.

Clima en México por llegada de “Raymond” llegará por Baja California

La tormenta tropical “Raymond” se aproximará al sur de Baja California Sur, donde podría tocar tierra en el transcurso del día. Su circulación ocasionará lluvias puntuales intensas en Baja California Sur (sur) y Sonora (centro y este), así como lluvias muy fuertes en Chihuahua (oeste y sur), Durango (oeste), Sinaloa y Nayarit.

Asimismo, se pronostica viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en costas de Baja California Sur (sur); viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en la costa de Sonora (sur) y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Baja California Sur (sur), Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Simultáneamente, un frente frío se aproximará e ingresará sobre el norte de Baja California, reforzando las condiciones para lluvias en el noroeste del territorio nacional. Por otra parte, canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad de ambos océanos y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el oriente, occidente, centro y sur del país, con puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

La onda tropical núm. 37 se desplazará lentamente al sur de la península de Yucatán y continuará interactuando con una vaguada en altura, manteniendo las condiciones para lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Dónde lloverá el sábado 11 de octubre 2025?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Baja California Sur (sur) y Sonora (centro y este).

: Baja California Sur (sur) y Sonora (centro y este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Chihuahua (oeste y sur), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

: Chihuahua (oeste y sur), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos : Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

: Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México. Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

¿Qué clima habrá en CDMX y Edomex? Temperaturas 11 de octubre 2025

En el Valle de México, durante el día se pronostica cielo medio nublado a nublado en la región. Por la mañana, ambiente fresco y bancos de niebla, así como ambiente frío en zonas altas del Valle de México.

En la tarde habrá ambiente templado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, con posibles descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

