Presuntos miembros del CJNG reparten víveres a damnificados en Veracruz

La crisis generada por las inundaciones en Veracruz —y otros estados—pone en evidencia la ausencia y respuesta rebasada del gobierno. En redes sociales se reportó que, supuestamente, presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) llegaron a las zonas afectadas y repartieron despensas.

Cabe señalar que la veracidad de los videos no está cien por ciento comprobada, pues no se sabe con exactitud si son materiales recientes; sin embargo, en el video se puede observar un mural de Movimiento Ciudadano donde dice “Tihuatlán, Veracruz” y la fecha del 1 de junio, para las recientes elecciones.

En el video se muestran bolsas de víveres con calcomanías con las siglas CJNG y se escucha la voz de un hombre que dice “De parte del Cártel Jalisco Nueva Generación”, mientras las personas se forman en una camioneta con al menos tres hombres encapuchados que reparten las bolsas.

En Veracruz, se reportó que el CJNG repartió narcodespensas a damnificados.



Entregaron víveres a los afectados, ante la ausencia de un gobierno que sigue rebasado.



"No está bien eso", responde Sheinbaum. pic.twitter.com/CXMcLBiIEQ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 14, 2025

Claudia Sheinbaum reacciona ante supuesta ayuda de integrantes del CJNG en Veracruz

Al ser cuestionada sobre estos videos compartidos en redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que no está comprobado si son videos verídicos; sin embargo, “no está bien eso”.

La situación en Veracruz es el reflejo de la “tormenta perfecta” que enfrenta el país: una crisis tras las inundaciones que han dejado a miles de personas damnificadas que perdieron todo sumada a la debilidad del gobierno y la falta de apoyo que permite a los grupos criminales ocupar el vacío de poder.

Este tema dividió al debate en redes sociales, por un lado, muchas personas se mostraron molestas porque evidenció la falta de apoyo de parte de las autoridades. Hay personas afectadas que afirman que no han recibido ningún tipo de ayuda, además de que ya son 6 días y no han ido a ver cómo está la situación.

"El gobierno no apoya en nada", "Las gobernadoras sólo andan en las orillas"



Es el testimonio de un joven de Poza Rica, #Veracruz, que llora al ver que lo han perdido todo.



Video: @Galicia_Edgar pic.twitter.com/JhsnFBf7rP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2025

Por otro lado, hay quienes rechazaron los hechos, señalando que el crimen organizado aterroriza a la población con violencia, desapareciendo a personas, sumando a jóvenes a sus filas y extorsionando a los comerciantes.